Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor sezonu galibiyetle açtı! İstanbulspor'u iki golle geçti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının açılış maçında son şampiyon Trabzonspor ile ligin yeni takımı İstanbulspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye ve karşılıklı pozisyonlara sahne olan müsabakada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Andreas Cornelius ve 86. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, sezona galibiyetle başlamış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Yeni sezonu mağlubiyetle açan İstanbulspor ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

TAM 17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

İSTANBULSPOR, KADROSUNU KORUDU

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.

MAÇ ÖNCESİ KONSER

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmalara seyirci ilgisini artırmak için hayata geçirdiği konserlerin ilk İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeme getirdiği proje kapsamında Madrigal Grubu karşılaşmanın öncesinde sahne aldı.

Stadyum konserleri projesiyle tribünlere daha fazla sayıda kadın, genç, çocuk ve aile gelmesi amacıyla hayata geçirildi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.



