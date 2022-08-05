SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor sezonu galibiyetle açtı! İstanbulspor'u iki golle geçti...

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor sezonu galibiyetle açtı! İstanbulspor'u iki golle geçti...

05.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasıyla başladı. Son şampiyon bordo - mavililer ile ligin yeni takımı sarı - siyahlılar arasında oynanan maç öncesinde konser gerçekleştirildi. Konserde Madrigal Grubu sahne aldı ve mücadeleyi izlemek için gelen taraftarlara şov sundu. Yeni sezonun ilk golünü Andreas Cornelius'un attığı müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor sezonu galibiyetle açtı! İstanbulspor'u iki golle geçti...
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının açılış maçında son şampiyon Trabzonspor ile ligin yeni takımı İstanbulspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye ve karşılıklı pozisyonlara sahne olan müsabakada kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Andreas Cornelius ve 86. dakikada kaydetti.

4fd6dff5-4c94-4da7-b052-45fa59b7904e

Bu sonucun ardından Trabzonspor, sezona galibiyetle başlamış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Yeni sezonu mağlubiyetle açan İstanbulspor ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

9e110e2d-4553-49b3-aa76-ae546a16d53a

Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

TAM 17 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

89ae4b39-88d4-42e1-bd8d-b01f0aca3cc5

Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

İSTANBULSPOR, KADROSUNU KORUDU

f7a03947-f046-49a1-90f8-f8d93f46cd44

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.

MAÇ ÖNCESİ KONSER

aa016ddb-8918-4d49-ba57-d5aeadc95328

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmalara seyirci ilgisini artırmak için hayata geçirdiği konserlerin ilk İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeme getirdiği proje kapsamında Madrigal Grubu karşılaşmanın öncesinde sahne aldı.

Stadyum konserleri projesiyle tribünlere daha fazla sayıda kadın, genç, çocuk ve aile gelmesi amacıyla hayata geçirildi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

65841541-9954-4cc2-a557-585d878feb3d

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı! ''Transfer olacaktım...''Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı! ''Transfer olacaktım...''
Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!
Yok artık Arda Güler! Görenler şaşkınlığını gizlemekte zorlanıyorYok artık Arda Güler! Görenler şaşkınlığını gizlemekte zorlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor İstanbulspor son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Galatasaray'ın Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Galatasaray...

Cristiano Ronaldo'nun hiç şakası yok! Galatasaray...

Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...

Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.