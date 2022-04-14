Son dakika: Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi? İlk kez konuştu...

Son dakika haberleri... Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan yıldız oyuncu Alexander Sörloth, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Adı Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan ve önümüzdeki sezon Türkiye'ye dönmesi beklenen Norveçli oyuncu flaş ifadeler kullandı.

SORLOTH, İSPANYOL BASININA KONUŞTU

Alexander Sörloth, Real Sociedad'daki geleceğinden transfer dedikodularına kadar birçok konuda İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız Beşiktaş'a dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sörloth'un İspanyol basınına verdiği röportajdan satırbaşları...

-BİZE GERÇEK SÖRLOTH'U İZLETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Sörloth: "İyi hissediyorum. Önceki maçlar güzeldi, son maçta gol attım ve çok iyi durumdayım. Daha tehlikeli hissediyorum."

-DÜŞÜNDÜĞÜN KADAR OYNAMADIĞIN İÇİN BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIN MI?

Sörloth: "Öyle bir takıntım yok ama her zaman oynamak istiyorum, bu yüzden hayal kırıklığına uğramamaya çalışıyorum. Bir an için üzgün olabilirsin, tamam, ama sonra her şeye yeniden başlamak zorundasın. Yedek kulübesindeysem, sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmalıyım ama tabii ki her şeyi oynadığınızda daha kolay çünkü o zaman gol atmak için daha fazla dakikanız var. Yedek kulübesinden gelip 20 dakikayı düşündüğünüzde aklınızdan pek çok şey geçebilir."

-GOL SAYIN AZ?

Sörloth: "6 gol kaydettim. Bunun hakkında çok fazla düşünmemelisiniz. Olumlu düşüncelere sahip olmaya çalışıyorum ve böylece her şeyin üstesinden kolayca gelebiliyorum. Küçükken gol atmadan çıldırırdım, bana faydası olmayan olumsuz şeyler hakkında çok düşünürdüm ama şimdi kendime güveniyorum ve iyi bir oyuncu olduğumu biliyorum, sadece bunu yapmam gerekiyor."

-REAL SOCİEDAD'DA DEVAM EDECEK MİSİN?

Sörloth: "Bilmiyorum, bunu sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapmak ve kulüp için en iyisini yapmakla ilgileniyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Tüm bunlarla ilgilenen menajerlerim, %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezondan sonra konuşup neler olacağını göreceğiz."

-LEİPZİG İLE GÖRÜŞTÜN MÜ?

Sörloth: "Bilmiyorum, sadece futbol oynamak istiyorum. Gerisini benim ajansım halledecek. Real'e odaklandım ve mümkün olduğunca yardım ediyorum."

-BEŞİKTAŞ SPORTİF DİREKTÖRÜ CEYHUN KAZANCI SENİ BİR ÖNCELİK OLARAK GÖRÜYOR. NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Sörloth: "Hiç bir fikrim yoktu. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menajerlerimin yürüttüğü bir olay. Bir fikrim yok." (Skorer)



