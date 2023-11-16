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SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı! Adliye koridorlarında sinir krizi: "Neden? Neden?"

16.11.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye götürülürken verdikleri görüntüler dikkatleri çeken Candan kardeşler tutuklandı. Karar sonrası Bahar Candan'ın adliye koridorlarında sinir krizi geçirerek, "Neden? Neden?" dediği öğrenildi.

Dolandırıcılık çetesinin, vatandaşları tuzağa düşürmek için lüks restoranlardaki yemekli tanıtımlarında yer aldıkları tespit edilip gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı. Mahkeme çıkışında sinir krizi geçiren Nihal Candan, 'Neden? Neden?' diye bağırırken, Bahar Candan'ın ise 'Biz ne yapacağız?' dediği duyuldu.

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Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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“SADECE BİR KERE YEMEK YEDİK”

Bahar Candan hakimlikteki ifadesinde, “Ablamdan ayrıldıktan sonra bilinen restoranlarda, Etiler'deki bilinen mekanlarda bir araya geldik. Şahıslarla bir kere yemek yemiş olabiliriz, onun dışında hiç bir bağlantımız yok. Birkaç yıldır ben bu telefonumu kullanıyorum. Biz Onur Apaydın'ı Kaan diye biliyorduk. Gerçek adını bilmiyorduk. Kendisini de bir yıldır tanırım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Alınan ifadelerin ardından kararını açıklayan Hakimlik, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 3 şüphelinin de tutuklanmalarına karar verdi.

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KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Kararın açıklanmasının ardından Nihal ve Bahar Candan gözyaşlarına boğuldu. Bahar Candan avukatlarına 'Bişeyler yapabilir misiniz?' diye sorarken Nihal Candan ise gözyaşları içerisinde defalarca 'Neden' diye bağırarak sinir krizi geçirdi. O sırada Bahar Candan'ın 'Biz ne yapacağız ya?' dediği duyuldu. Tutuklanan 3 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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