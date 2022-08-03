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Son dakika spor haberi: Bileti dahi alınmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi uçağa binmedi ve anlaşmadan vazgeçti

03.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem hayli yoğun... Son olarak kadrosuna AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yu dahil eden Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine gelen son isimlerden biri de Lucas Torreira olurken, bu transfere dair İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom ile anlaşmaya oldukça yakın olan isim, kararından vazgeçti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Bileti dahi alınmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi uçağa binmedi ve anlaşmadan vazgeçti
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Süper Lig'de sezonu 7 Ağustos'ta oynayacağı Antalyaspor mücadelesi ile resmen açıyor. Lig başlamadan transfer hamlelerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken son olarak AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yu kadrosuna katmıştı.

TORREIRA DA İŞLER KARIŞTI!

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8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer sezonunda birkaç hamle daha yapması beklenen Cimbom için son günlerde anlaşmaya vardığı iddia edilen Lucas Torriera ismi ciddi şekilde anılıyordu ancak İngiltere’den gelen haberler ortalığı karıştırdı.

UÇAĞA BİNMEDİ!

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The Sun gazetesinde yer alan makalede Salı akşamı geç saatlerde Arsenal, Lucas Torreira'nın 7.5 milyon sterlin karşılığında Galatasaray’a transferini onayladı. Uruguaylı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gitmesi bekleniyordu. Uçak bileti dahi rezerve edildi ancak oyuncu kararından vazgeçti. Uçağa binmesi beklenirken Londra’da kaldı.

İKİ EKİPTE ŞOK OLDU!

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Nihai kararı vermek için sarı-kırmızılı yöneticilerden zaman istedi. Sadece Galatasaray değil Arsenal tarafı da oyuncunun bu kararı karşısında şok oldu. İki tarafta hem Torreira’dan hem de menajerinden bir cevap bekliyor. Yaşanan bu gelişmenin üzerine de bazı taraftarlar sosyal medyada 'Bu nasıl olur, yaptığı saygısızlık!' yorumunda bulundu.

NEDENİ: GATTUSO!

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İspanya’dan El Desmarque gazetesi ise Torreira’nın Gattuso’nun çalıştırdığı Valencia’dan son dakika teklifi aldığı için bu hamleyi yaptığını yazdı.

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