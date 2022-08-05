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Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! "Beşiktaş'ın yeni hedefi Feghouli"

05.08.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta transfer temasları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Siyah-Beyazlı ekipte son gündeme gelen isimlerden biri de Galatasaray ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest statüde bulunan Sofiane Feghouli... Birçok kulüp ile ismi anılan futbolcu için son iddia Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Feghouli oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! "Beşiktaş'ın yeni hedefi Feghouli"

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer gündemi hayli yoğun... Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, , Saiss, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku isimleriyle güçlendiren Siyah-Beyazlı ekip birçok isimle de temaslarını sürdürürken flaş bir isim gündemde.

Mynet - DIŞ HABERLER

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI!

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Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonun ardından Sarı-Kırmızılı ekip ile olan sözleşmesi sona eren ve kendisine yeni sözleşme önerilmemesinin ardından serbest statüde bulunan Sofiane Feghouli'nin ismi son günlerde Beşiktaş ile anılıyor.

RESMEN DUYURDULAR!

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32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı bilinen Cezayirli oyuncu için ülkesinin haber kaynaklarında yeni adresinin Beşiktaş olacağı duyuruldu. Bu haberlerin ardından Sarı-Kırmızılıl bazı taraftarlar 'Bu nasıl olur?' tepkisini gösterdi.

GHEZZAL SEVİNECEK!

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Ayrıca haberde; Feghouli'nin kariyeri için en doğru takımı bulması gerektiği belirtilirken, Beşiktaş transferinin gerçekleşmesi durumunda en sevinecek ismin oyuncunun milli takımdan yakın arkadaşı olan Rachid Ghezzal olduğunun da altı çizildi.

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SOFIANE FEGHOULİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

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26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Levallois-Perret kentinde dünyaya gelen Sofiane Feghouli, futbola Red Star Paris altyapısında başladı. Paris FC ve Grenoble altyapılarında da forma giyen Feghouli, 2007 yılında Grenoble ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerinde Valencia, Almeria ve West Ham United formalarını da giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 4.25 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Cezayirli oyuncu, kariyerinde çıktığı 463 maçta 73 gol ve 78 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Feghouli serbest statüde bulunuyor.


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