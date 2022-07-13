Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin intikamını Galatasaray alacak! 7-1'lik mağlubiyet...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yeni hocası Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray geçtiğimiz hafta çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde Strum Graz ile karşı karşıya gelirken mücadele 2-1'lik Sturm Graz üstünlüğü ile sona ermişti.
Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçirerek yalnızca 52 puan toplayabilen Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarlarına geçen sezonu unutturmak isterken, hazırlık mücadelelerinde sırasıyla MOL Fehervar ve Sigma Olomouc takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleleri kazanarak moral depolamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin özellikle Sigma Olomouc mücadelesi ayrı bir önem arz ediyor.
Çekya ekibi bundan 30 sene önce (1992 yılında) Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile UEFA Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Temsilcimi rakibi karşısında büyük bir hezimete uğrarken 7-1 mağlup olmuştu.
O dönem takımın başında Slovak çalıştırıcı Jozef Venglos bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in tek golünü Aykut Kocaman kaydetmişti. 16 Temmuz Cumartesi günü Sigma Olomouc ile karşılaşacak Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7-1'lik mağlubiyetinin intikamını almak için sahada olacak.
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
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