Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin intikamını Galatasaray alacak! 7-1'lik mağlubiyet...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yeni hocası Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray geçtiğimiz hafta çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde Strum Graz ile karşı karşıya gelirken mücadele 2-1'lik Sturm Graz üstünlüğü ile sona ermişti.

Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçirerek yalnızca 52 puan toplayabilen Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarlarına geçen sezonu unutturmak isterken, hazırlık mücadelelerinde sırasıyla MOL Fehervar ve Sigma Olomouc takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleleri kazanarak moral depolamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin özellikle Sigma Olomouc mücadelesi ayrı bir önem arz ediyor.

F.BAHÇE'Yİ 7-1 YENMİŞLERDİ!

Çekya ekibi bundan 30 sene önce (1992 yılında) Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile UEFA Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Temsilcimi rakibi karşısında büyük bir hezimete uğrarken 7-1 mağlup olmuştu.

İNTİKAMI GALATASARAY ALACAK!

O dönem takımın başında Slovak çalıştırıcı Jozef Venglos bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in tek golünü Aykut Kocaman kaydetmişti. 16 Temmuz Cumartesi günü Sigma Olomouc ile karşılaşacak Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7-1'lik mağlubiyetinin intikamını almak için sahada olacak.

Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.



