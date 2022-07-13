SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin intikamını Galatasaray alacak! 7-1'lik mağlubiyet...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin intikamını Galatasaray alacak! 7-1'lik mağlubiyet...

13.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni teknik patronu Okan Buruk ile çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İkinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, üçüncü maçında ise Sigma Olomouc ile mücadele edecek. Sigma mücadelesi Sarı-Kırmızılılar için farklı bir anlam taşırken, Galatasaray 30 sene önce UEFA Kupası mücadelesinde Fenerbahçe'nin yaşadığı 7-1'lik mağlubiyetin intikamını almak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin intikamını Galatasaray alacak! 7-1'lik mağlubiyet...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yeni hocası Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray geçtiğimiz hafta çıktığı ilk hazırlık mücadelesinde Strum Graz ile karşı karşıya gelirken mücadele 2-1'lik Sturm Graz üstünlüğü ile sona ermişti.

Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçirerek yalnızca 52 puan toplayabilen Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarlarına geçen sezonu unutturmak isterken, hazırlık mücadelelerinde sırasıyla MOL Fehervar ve Sigma Olomouc takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleleri kazanarak moral depolamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin özellikle Sigma Olomouc mücadelesi ayrı bir önem arz ediyor.

F.BAHÇE'Yİ 7-1 YENMİŞLERDİ!

Screenshot_1

Çekya ekibi bundan 30 sene önce (1992 yılında) Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile UEFA Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Temsilcimi rakibi karşısında büyük bir hezimete uğrarken 7-1 mağlup olmuştu.

İNTİKAMI GALATASARAY ALACAK!

lklk

O dönem takımın başında Slovak çalıştırıcı Jozef Venglos bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in tek golünü Aykut Kocaman kaydetmişti. 16 Temmuz Cumartesi günü Sigma Olomouc ile karşılaşacak Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 7-1'lik mağlubiyetinin intikamını almak için sahada olacak.

Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balotelli G.Saray'a mı? Yunus Akgün...Balotelli G.Saray'a mı? Yunus Akgün...
Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!Beşiktaş'ta kriz var! 72'de oyuna girdi, 83'te oyundan alındı!
Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdularSüper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Aykut Kocaman fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Buruk onu, o Trabzonspor'u reddetti!

Buruk onu, o Trabzonspor'u reddetti!

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

Jesus Kartal'ı tamamen sildi! O isimler kulübeye

Jesus Kartal'ı tamamen sildi! O isimler kulübeye

İtalyanlar İstanbul'da! Hedef: F.Bahçe...

İtalyanlar İstanbul'da! Hedef: F.Bahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.