Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u ikinci kez yıktı!

Galatasaray'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic, yeni transferlerinden Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 3 hazırlık maçında 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki İsviçreli oyuncu, 3 maçta 4 gole direkt katkı yaparken, bu performansıyla Galatasaray'dan önce oyuncuyu listesine alan kulüpleri bin pişman etti.

ÇEBİ RESMEN AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, Sarı-Kırmızılılar'dan önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelmişti. Aynı zamanda Jesus’un eski öğrencisi olan İsviçreli golcü için sarı-lacivertlilerden resmi açıklama hiç gelmezken, Beşiktaş cephesinde başkan Çebi, “listemizde” diyerek resmen açıklamıştı.

BENFICA ÖNERMİŞTİ!

Benfica, Jorge Jesus’un eski öğrencisi Seferovic’i Fenerbahçe’ye önerdi. Ancak sarı-lacivertliler İsviçreli oyuncuya ilgi göstermemişti...

JESUS'U 2. KEZ YIKTI!

Benfica geçen sezon Barcelona ile Nou Camp’ta karşılaştığı maçta galibiyeti, Seferovic’in 90. dakikada topu boş kaleye gönderememesiyle kaçırırken bu pozisyonun ardından Jorge Jesus kendini yere atarak yıkılmıştı. Bu kez, kendisine önerilen ancak bu ismi kabul etmeyen Jesus, Seferovic'in Galatasaray'daki performansıyla bir kez daha yıkıldı.



