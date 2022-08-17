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Son dakika spor haberi: TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Maç verilmedi

17.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılırken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Siyah-Beyazlı kulüp karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" dediği Kol, bu hafta kızağa çekildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Maç verilmedi

Süer Lig'in son haftasında oynanan Alanyaspor Beşiktaş maçında düdük çalan Yasin Kol verdiği kararlarla tartışmalara neden olurken, Beşiktaş cephesi Kol için oldukça sert bir açıklama yayınlamıştı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz." ifadeleri yer almıştı.

KIZAĞA ÇEKİLDİ!

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Spor Toto Süper Lig'de üçüncü, Spor Toto 1. Lig'de ise ikinci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftanın tartışmalı hakemi Yasin Kol en merak edilen isimlerden olurken, açıklanan listede hakem Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmaması dikkat çekti.

İŞTE SÜPER LİG'DE BU HAFTA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER:

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19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen


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Hakem Süper Lig Yasin Kol MHK son dakika beşiktaş tff
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