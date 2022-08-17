Son dakika spor haberi: TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Maç verilmedi

Süer Lig'in son haftasında oynanan Alanyaspor Beşiktaş maçında düdük çalan Yasin Kol verdiği kararlarla tartışmalara neden olurken, Beşiktaş cephesi Kol için oldukça sert bir açıklama yayınlamıştı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada "Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz." ifadeleri yer almıştı.
Spor Toto Süper Lig'de üçüncü, Spor Toto 1. Lig'de ise ikinci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftanın tartışmalı hakemi Yasin Kol en merak edilen isimlerden olurken, açıklanan listede hakem Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmaması dikkat çekti.
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
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