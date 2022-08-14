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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan haber var! İşte son durumu

14.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sol kolundan sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Edin Vişça bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan haber var! İşte son durumu
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig 'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Edin Visca ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolundan sakatlanan yıldız futbolcu, sahaya giren ambulans yardımı ile hastaneye götürülmüştü.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ!

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık ameliyat visca
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