Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan haber var! İşte son durumu

Süper Lig 'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Edin Visca ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolundan sakatlanan yıldız futbolcu, sahaya giren ambulans yardımı ile hastaneye götürülmüştü.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ!

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.



