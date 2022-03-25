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Son dakika: Stefan Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

25.03.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Portekiz mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Kuntz, kendisine sorulan bir soruya çok sinirlendi. Gazeteciye sert bir cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, basın toplantısına damga vurdu.

Son dakika: Stefan Kuntz, basın toplantısında çok sinirlendi! ''Maçı izledin mi?''

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un gazeteciye sinirlenmesi maç sonuna damga vurdu...

"MAÇI İZLEDİN Mİ?"

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Bir gazetecinin, "Portekiz'in 10, Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Ne söylersiniz?" sorusuna Kuntz çok sinirlenerek, "Maçı izledin mi? Kaç tane gollük şutumuz olduğunu önemsemiyorum. Bizim Portekiz'den daha fazla şansımız oldu. Takımım, ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu. İstatistikler umrumda bile değil! Türk milleti takımıyla gurur duymalı." ifadelerini kullandı.

"İLK 20 DAKİKADA İNANMADILAR..."

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Maçla ilgili konuşan Stefan Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Çok çalıştık ama rakibe yakın oynamalıydık golü getiren hamleden önce." dedi.

"KAZANABİLECEĞİNİZE İNANIYOR MUSUNUZ?' DEDİM"

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Devre arasında yaptığı konuşmayı anlatan Kuntz "Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri düşünce nasıl geri geldiğimizi anlattım. Onlara dedim ki 'Portekiz'de Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz. Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedik. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Sıkı çalıştık. Beraberliği yakalama fırsatımız vardı. Bazen de şans lazım." ifadelerini kullandı.

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"BİZİ BURAK YILMAZ GETİRDİ"

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Burak Yılmaz ile konuşup konuşmadığı sorulan Kuntz "Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur. Burak Yılmaz ile soyunma odasında konuşmadık. Onu rahatlatmak için sahada toplandık." dedi.

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"OYUNCULARIM TAKTİKTEN MEMNUNDU"

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Takımın Portekiz maçındaki taktikten memnun olduğunu söyleyen Kuntz "Devrede oyuncularıma 'Eski sisteme dönmek ister misiniz?' dedim. 'Hayır, memnunuz. Böyle devam edelim.' dediler. Bu bir teknik adam için çok önemli bir şey." dedi.


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