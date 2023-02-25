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Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar gelebilir...

25.02.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ertelenmişti. Yaşanan felaketten yoğun şekilde etkilenen şehirlerin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekilmişti. İki kulübün gelecek sezon yine aynı ligde devam edeceği açıklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonun sadece bu sezon özelinde küme düşmeyi kaldırması gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar gelebilir...

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binaların ardından binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Spor Toto Süper Lig'de ise oynanacak karşılaşmalar bir süreliğine ertelenmişti. Yaşanan felaketten en çok etkilenen şehirlerin Süper Lig'de mücadele eden takımları Gaziantep FK ve Hatayspor çekilme kararı almıştı.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLAR AMA...

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Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen iki takımın bu sezon kalan maçlarında hükmen mağlup sayılacağını ancak gelecek sezon yine Süper Lig'de mücadele edeceklerini açıklamıştı.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI GÜNDEMDE"

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Bu gelişmeler üzerine flaş bir iddia ortaya atıldı. Federasyonun sadece bu sezon özelinde ve tekrarı olmamak kaydıyla küme düşmenin kaldırılmasını gündemine aldığı öne sürüldü.

"22 TAKIMLA OYNANABİLİR"

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Bu kararın alınması halinde bu sezon hiçbir takım bir alt lige düşmeyecek ve Spor Toto 1. Lig'den 3 ekibin katılımıyla birlikte 2023/24 sezonu toplam 22 takımla oynanacak.

Küme düşmenin kaldırılması konusunun henüz görüşme aşamasında olduğu ve herhangi bir karar alınmadığı da kaydedildi.

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