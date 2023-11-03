Son dakika: Süper Lig'de ortalık karıştı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: "Umarız bu tiyatronun fnali sahneye konulmaz!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev maç öncesi geçmişte yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor'un açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde;

"HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR"

"Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır. TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, “aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını” TFF’ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır."

"ALİ ŞANSALAN, VAR'IN ÖNÜNE GEÇTİ"

"VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir."

"UMARIZ TİYATRONUN FİNALİ BU HAFTA SAHNE ALMAZ"

"Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının “dikkatle izlenmesi” talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor. Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay’in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!"







