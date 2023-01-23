SON DAKİKA: Süper Lig'de transfer art arda! Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını duyurdu

Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde kulüpler kadrolarını yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir yeni transferini resmen duyurdu.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada son olarak Trabzonspor'da forma giyen Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Tecrübeli savunmacının yeni takımında 51 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
????????Başakşehir son olarak Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie il 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/c0QUyifwRL— Mynet Spor (@mynetspor) January 23, 2023