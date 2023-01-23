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  4. SON DAKİKA: Süper Lig'de transfer art arda! Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını duyurdu

SON DAKİKA: Süper Lig'de transfer art arda! Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını duyurdu

23.01.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de yarış hız kesmeden devam ederken, birçok kulüp transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kulüplerden Medipol Başakşehir de son olarak Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Süper Lig'de transfer art arda! Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattığını duyurdu

Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde kulüpler kadrolarını yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir yeni transferini resmen duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI!

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Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada son olarak Trabzonspor'da forma giyen Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

FORMA NUMARASI...

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Tecrübeli savunmacının yeni takımında 51 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI:

"Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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