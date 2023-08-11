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Son dakika: Süper Lig'e 'Şampiyonlar Ligi' modeli! Maçlardan önce çalınması için marş hazırlanıyor...

11.08.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bugün start alacak olan Trendyol Süper Lig'de futbolseverler yeni sezonda yaşanan sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. beIN Sports'a konuk olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi maçlardan önce marş çalınacağını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig heyecanı, bugün kaldığı yerden devam ediyor. 2023/24 sezonu startından önce ise oynanacak olan karşılaşmalar için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan hazırlıklarla alakalı konuştu.

BÜYÜKEKŞİ AÇIKLADI

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beIN Sports'a konuk olan TFF Başkanı, Süper Lig için tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi maçlardan önce çalınması için bir marş hazırlandığını açıkladı.

"KULAKLARA PELESENK OLACAK"

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İşte Büyükekşi'nin sözleri;

"Her Süper Lig maçından önce statlarda çalacak Süper Lig marşı hazırlıyoruz. 5-6 hafta sonra o marşı duyduğunuzda maç başlıyor diyeceksiniz. Kulaklara pelesenk olacak."

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu bugün oynanacak olan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak.

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