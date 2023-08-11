Son dakika: Süper Lig'e 'Şampiyonlar Ligi' modeli! Maçlardan önce çalınması için marş hazırlanıyor...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig heyecanı, bugün kaldığı yerden devam ediyor. 2023/24 sezonu startından önce ise oynanacak olan karşılaşmalar için sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan hazırlıklarla alakalı konuştu.

BÜYÜKEKŞİ AÇIKLADI

beIN Sports'a konuk olan TFF Başkanı, Süper Lig için tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi maçlardan önce çalınması için bir marş hazırlandığını açıkladı.

"KULAKLARA PELESENK OLACAK"

İşte Büyükekşi'nin sözleri;

"Her Süper Lig maçından önce statlarda çalacak Süper Lig marşı hazırlıyoruz. 5-6 hafta sonra o marşı duyduğunuzda maç başlıyor diyeceksiniz. Kulaklara pelesenk olacak."

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu bugün oynanacak olan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak.

