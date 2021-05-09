SON DAKİKA! Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım Adana Demirspor ve Giresunspor oldu

TFF 1. Lig'de normal sezonun son maçları oynandı ve Adana Demirspor ile Giresunspor, doğrudan Süper Lig biletini alan iki takım oldu. Adana Demirspor bu skorlarla birlikte 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmiş oldu.

Haftaya 70 puanla giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1, aynı puanla 2. sırada giren Giresunspor ise yine deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçerek Süper Lig biletlerini aldı. Haftaya 2. sırada başlayan ve rakiplerinin kaybını bekleyen Samsunspor ise Adanaspor'u 2-0 yenerek 70 puanla sezonu 3. tamamladı ve playoff mücadelesinin içinde kaldı.

TFF 1. LİG'DE PLAYOFF

Samsunspor - Altınordu

İstanbulspor - Altay

Adana Demirspor

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GZT Giresunspor

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyordu.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik adamlık kariyerinde bunu ilk kez başardı.

