Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı çıldırdı! Forvete dünyaca ünlü yıldız Andrea Belotti'yi bedavaya getiriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu merakla beklenirken, takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un hedefindeki dünyaca ünlü yıldız isim ortaya çıktı. Yeni sezonda adından söz ettirmek isteyen sarı - siyahlı ekip, yılın transfer bombası için harekete geçti.

Spor Toto 1. Lig 1. Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'dan flaş bir hamle geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ BELOTTI HEDEFTE

SportPress24 adlı sitenin haberine göre; İstanbulspor, İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'da forma giyen dünyaca ünlü santrfor Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

MAÇLARI TAKİP EDİLDİ

Haberde İtalyan futbolcunun sarı - siyahlılara imza atma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizilirken, İstanbulspor'un 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon hem iç hem de dış sahada çıktığı maçları izlediği kaydedildi.

PIRLO VE MONTELLA DETAYI

Ayrıca teknik direktörler Andrea Pirlo ve Vincenzo Montella'nın da Türkiye'de görev yaptığı ifade edildi.

DÖRT BÜYÜKLER VE MILAN

Golcü futbolcunun adı yakın zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Milan ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2015'te başlayan Torino kariyerine 251 maç sığdıran ve sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Belotti, 113 gol - 28 asistlik bir performans sergiledi.

