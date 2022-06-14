SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı çıldırdı! Forvete dünyaca ünlü yıldız Andrea Belotti'yi bedavaya getiriyor...

Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı çıldırdı! Forvete dünyaca ünlü yıldız Andrea Belotti'yi bedavaya getiriyor...

14.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Avrupa'da 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte transferler de peş peşe açıklanmaya başlandı. Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve kadrosunu da ona göre şekillendirmeyi hedefleyen sarı - siyahlı ekibin, gündemine dünyaca ünlü yıldızı aldığı öne sürüldü.

Son dakika: Süper Lig'in yeni takımı çıldırdı! Forvete dünyaca ünlü yıldız Andrea Belotti'yi bedavaya getiriyor...
Andrea Belotti

Andrea Belotti

İTA İtalya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Torino
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu merakla beklenirken, takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un hedefindeki dünyaca ünlü yıldız isim ortaya çıktı. Yeni sezonda adından söz ettirmek isteyen sarı - siyahlı ekip, yılın transfer bombası için harekete geçti.

EgMqbRyXkAI4hq4

Spor Toto 1. Lig 1. Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'dan flaş bir hamle geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ BELOTTI HEDEFTE

EgMqbR5WoAElGxu

SportPress24 adlı sitenin haberine göre; İstanbulspor, İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'da forma giyen dünyaca ünlü santrfor Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor.

MAÇLARI TAKİP EDİLDİ

EgMqbR_WsAE0NGC

Haberde İtalyan futbolcunun sarı - siyahlılara imza atma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizilirken, İstanbulspor'un 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon hem iç hem de dış sahada çıktığı maçları izlediği kaydedildi.

PIRLO VE MONTELLA DETAYI

FC-w7KPXMAMK8WK

Ayrıca teknik direktörler Andrea Pirlo ve Vincenzo Montella'nın da Türkiye'de görev yaptığı ifade edildi.

DÖRT BÜYÜKLER VE MILAN

Golcü futbolcunun adı yakın zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Milan ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2015'te başlayan Torino kariyerine 251 maç sığdıran ve sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Belotti, 113 gol - 28 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen açıklama geldi!Beklenen açıklama geldi!
''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''
Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Spor Toto Süper Lig Süper Lig İstanbulspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Jorge Jesus, Guardiola'dan bizzat istedi!

Jorge Jesus, Guardiola'dan bizzat istedi!

Jesus imzası kurumadan Türk yıldızı kapıyor!

Jesus imzası kurumadan Türk yıldızı kapıyor!

Carlos 'hiç düşünme' dedi! Madrid'in yıldızı Fener'e

Carlos 'hiç düşünme' dedi! Madrid'in yıldızı Fener'e

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

“Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi! Yolcular panik yaşadı

“Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi! Yolcular panik yaşadı

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.