SPOR

Süper Lig maçları yeni sezonda da BeIN SPORTS'ta yayınlanacak

FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig maçlarının yeni sezonda da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacağını resmen açıkladı. Kulüpler ile Bein Sports'un 410 milyon dolar karşılığında anlaştığı ve maksimum kurun da 5.80 olmak üzere belirlendiği iddia edildi.

Süper Lig maçları yeni sezonda da BeIN SPORTS'ta yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beINSPORTS arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, 3 yıl daha Süper Lig yayınlarının beINSPORTS ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.

BAŞKAN NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLADI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş BeIN SPORTS ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2 aylık süre içerisinde seri toplantılar yaptık. BeIN Sports ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk futbolunun markalaşması sonucunda hem onlar çok kazanacak hem de biz futbol ailesi daha çok kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AL-OBAIDLY: MUTLUYUZ
BeIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly ise "Böyle bir ligi sadece burada değil, yurt dışında da yayınlayacağımız için mutluyuz. TFF’nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir" dedi.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
UEFA'dan tarihi kararUEFA'dan tarihi karar
Ligler ertelenecek mi?Ligler ertelenecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig bein sports fenerabahce Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Ligler ertelenecek mi?

Ligler ertelenecek mi?

Emre Mor resmen G.Saray'da

Emre Mor resmen G.Saray'da

Başkan teklifi açıkladı

Başkan teklifi açıkladı

Dış basından Falcao iddiası!

Dış basından Falcao iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

UEFA gelecek vadeden yıldızları açıkladı

UEFA gelecek vadeden yıldızları açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Okuyucu Yorumları 19 yorum
dolar 10 tl olunca ağlarsınız ne çok arap sevici varmış ülkede.
buyurun kulüp başkanları batıracak yeni dolarlar geldi hakikaten kaç milyon forma parası ediyor acaba
iyi de millet iptal ediyor nasıl karşılanacak bu para merak ediyorum doğrusu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

THY, River Plate'in sponsoru oldu

THY, River Plate'in sponsoru oldu

Süper Lig maçları yeni sezonda da BeIN SPORTS'ta yayınlanacak

TFF ile Bein Sports'tan dev anlaşma

Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

UEFA'dan tarihi karar

Nihat Özdemir: Liglerin geç başlaması söz konusu değil

Ligler ertelenecek mi?

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.