Süper Lig maçları yeni sezonda da BeIN SPORTS'ta yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beINSPORTS arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, 3 yıl daha Süper Lig yayınlarının beINSPORTS ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.

BAŞKAN NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLADI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş BeIN SPORTS ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2 aylık süre içerisinde seri toplantılar yaptık. BeIN Sports ile ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk futbolunun markalaşması sonucunda hem onlar çok kazanacak hem de biz futbol ailesi daha çok kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AL-OBAIDLY: MUTLUYUZ

BeIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly ise "Böyle bir ligi sadece burada değil, yurt dışında da yayınlayacağımız için mutluyuz. TFF’nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir" dedi.

