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Son dakika: Suudi Arabistan bu kez sürprizin kıyısından döndü! Polonya, 3 puanı iki golle aldı...

26.11.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin'in 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan, bu kez ilk müsabakasında Meksika ile 1-1 berabere kalan Polonya ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan, bir penaltısının kaçtığı mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve umutlarını son maça bıraktı. Polonya ise avantajlı duruma geçti. İşte detaylar...

Son dakika: Suudi Arabistan bu kez sürprizin kıyısından döndü! Polonya, 3 puanı iki golle aldı...
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın sürpriz takımlarından Suudi Arabistan, ikinci maçına çıktı. C Grubu'nun ilk haftasında Lionel Messili Arjantin'i 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Asya ülkesi, Meksika ile 1-1 berabere kalan Polonya ile karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği maçta kazanan taraf Polonya oldu.

Education City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Polonya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Polonya'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada Piotr Zielinski ve 82. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu skorun ardından Polonya, puanını 4'e yükseltti ve son maçlar öncesinde ufak çaplı bir avantaj elde ederek liderlik koltuğuna oturdu. Suudi Arabistan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanla 2. sırada yer aldı.

Polonya, grubun gelecek haftasında 30 Kasım Çarşamba günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Meksika ile kozlarını paylaşacak.

İLK YARI BİTERKEN POLONYA ATTI

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Karşılaşmanın 40. dakikasında gelişen Polonya atağında rakip yarı alan içerisinde topla buluşan Robert Lewandowski, kale sahasında yer alan Zielinski'yi gördü. Zielinski, yaptığı tek vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

VAR UYARISI, PENALTI VE MÜTHİŞ KURTARIŞLAR

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Müsabakanın 44. dakikasında gelişen Suudi Arabistan atağında Al Dawsari, Polonya ceza sahası içinde Krystian Bielik ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Wilton Sampaio, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleme kararı aldı. Bir süre monitör başında incelemelerde bulunan Wilton Sampaio, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Al Dawsari, sol köşeye sert bir vuruş yapmak istedi ancak Polonya kalecisi Wojciech Szczesny gole izin vermedi. Dönen topu Suudi Arabistanlı oyuncular tamamlamak istedi ama Szczesny, o topu da kornere çelerek adeta takımını ipten aldı.

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LEWANDOWSKI BU KEZ AFFETMEDİ

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Müsabakada bir asist yapan Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Robert Lewandowski, "En büyük rüyam" dediği Dünya Kupası'nda gol sevincini yaşadı. Maçta bir topu direkten dönen yıldız futbolcu, Suudi Arabistan savunmasının hazırlık pasları esnasında yaptığı hatayı affetmedi ve topu kaparak hızlı bir şekilde sol köşeden ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Polonya, farkı 2'ye çıkardı. Lewandowski'nin golünün ardından başka gol olmadı ve karşılaşma, 2-0'lık skorla sonuçlandı.

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