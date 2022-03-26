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  4. Son dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu

Son dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu

26.03.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada, hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.

Son dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu

Son dakika haberi: TFF Tahkim Kurulu, liste dışı kalan 13 hakemin görevlerine iadesine karar verdi.

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