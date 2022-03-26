Son dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu

Son dakika haberine göre, TFF Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada, hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.
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