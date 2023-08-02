Son dakika: Taraftarlar şaşırdı! Galatasaray'da yıldız futbolcu Zalgiris maçı kadrosuna alınmadı!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk etti. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, bu kez İstanbul'da rakibiyle kozlarını paylaştı.

Karşılaşma öncesinde kadrolar açıklanırken, Galatasaraylı taraftarları oldukça şaşırtan bir gelişme yaşandı.

ZANIOLO KADRODA YER ALMADI

Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ortasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Litvanya ekibiyle oynanan müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaraylı futbolseverler; İtalyan futbolcunun kadroda bulunmama sebebini merak ederken, durumu sosyal medyada şaşkınlıkla karşıladı.

"KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ"

Maç öncesinde konuşan teknik direktör Okan Buruk, yıldız isim için "Zaniolo dün taktik antrenmanın sonunda kasığında ağrı hissetti. Bu yüzden ilk 11'de yok. Yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısı nedeniyle bugün oynayamayacak durumda." dedi.

