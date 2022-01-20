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Son dakika: TFF 1. Lig'de Barcelona'yı kurdular! Eyüpspor'dan Ryan Babel'e teklif

20.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımın içinde memnun kalınmayan oyuncularla yollar teker teker ayrılacak. Ara transfer döneminin flaş ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı. TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi yıldız isme resmi teklifini yaptı. Daha önce Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Zvonimir Kozulj, Ahmed Ildiz ve Strahil Popov gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor, Ryan Babel'i de alıp üst lige çıkmayı planlıyor.

Son dakika: TFF 1. Lig'de Barcelona'yı kurdular! Eyüpspor'dan Ryan Babel'e teklif
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in gelişiyle birlikte takımında değişim devam ediyor. Gustavo Assunçao ile yollarını kesin olarak ayırmayı planlayan İspanyol teknik adam, performansından memnun kalmayacağı oyuncuları acil olarak takımdan gönderecek. Listenin başındaki isim de şu an için Ryan Babel...

SON DAKİKA: EYÜPSPOR'DAN FLAŞ HAMLE

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TFF 1. Lig'de kurduğu kadroyla üst lige çıkmak için zirve mücadelesi veren ve adeta yıldızlar topluluğu haline gelen Eyüpspor'a sosyal medyada ''TFF 1.Lig'in Barcelona'sı'' yakıştırmaları yapılıyordu. Eyüpspor'un son hamlesi Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Ryan Babel'i kadrosuna katmak oldu.

SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

KADROSUNDA BİRÇOK TECRÜBELİ İSİM VAR

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Eyüpspor, Babel için Galatasaray'a resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın bu teklife olumlu cevap verdiği öğrenilirken Hollandalı futbolcunun ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Eyüpspor TFF 1. Lig için çok tecrübeli bir kadro kurmuş olacak. Kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Zvonimir Kozulj, Ahmed Ildiz ve Strahil Popov gibi Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular da yer alıyor.

(Milliyet)


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Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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