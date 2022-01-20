Son dakika: TFF 1. Lig'de Barcelona'yı kurdular! Eyüpspor'dan Ryan Babel'e teklif

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in gelişiyle birlikte takımında değişim devam ediyor. Gustavo Assunçao ile yollarını kesin olarak ayırmayı planlayan İspanyol teknik adam, performansından memnun kalmayacağı oyuncuları acil olarak takımdan gönderecek. Listenin başındaki isim de şu an için Ryan Babel...

SON DAKİKA: EYÜPSPOR'DAN FLAŞ HAMLE

TFF 1. Lig'de kurduğu kadroyla üst lige çıkmak için zirve mücadelesi veren ve adeta yıldızlar topluluğu haline gelen Eyüpspor'a sosyal medyada ''TFF 1.Lig'in Barcelona'sı'' yakıştırmaları yapılıyordu. Eyüpspor'un son hamlesi Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Ryan Babel'i kadrosuna katmak oldu.

KADROSUNDA BİRÇOK TECRÜBELİ İSİM VAR

Eyüpspor, Babel için Galatasaray'a resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın bu teklife olumlu cevap verdiği öğrenilirken Hollandalı futbolcunun ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Eyüpspor TFF 1. Lig için çok tecrübeli bir kadro kurmuş olacak. Kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Zvonimir Kozulj, Ahmed Ildiz ve Strahil Popov gibi Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncular da yer alıyor.

(Milliyet)



