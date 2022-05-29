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Son dakika: TFF 1. Lig'de ilk finalist Bandırmaspor!

29.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de play-off finaline hangi takımın çıkacağı merakla bekleniyordu. TFF 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Bandırmaspor, rakibini 3-0 mağlup etti ve finale adını yazdıran ilk takım oldu. İşte detaylar...

Son dakika: TFF 1. Lig'de ilk finalist Bandırmaspor!
Guy Landel

Guy Landel

GIN Gine
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Royal Hastanesi Bandırmaspor
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Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş mücacdelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'u ağırladı.

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Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Keny, 45+1. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Guy Michel Landel kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen toplamda 3-1'lik üstünlüğe ulaştı ve play-off finaline çıkan ilk takım oldu.

Bandırmaspor, İstanbulspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

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