Son dakika: TFF 1. Lig'de ilk finalist Bandırmaspor!

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş mücacdelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'u ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Keny, 45+1. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Guy Michel Landel kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen toplamda 3-1'lik üstünlüğe ulaştı ve play-off finaline çıkan ilk takım oldu.

Bandırmaspor, İstanbulspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak.

