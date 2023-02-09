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  4. Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Christian Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Christian Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'

09.02.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; Spor Toto Süper Lig'de alınan kararların açıklamasını yaparken, enkaz altında kalan Christian Atsu ile ilgili de konuştu. TFF Başkanı, göçük altından siyahi bir kişinin çıkarıldığını ancak o kişinin Atsu olup olmadığının bilinmediğini dile getirdi.

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Christian Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; profesyonel futbol müsabakalarının 3-4 Mart tarihlerinde oynanmasının planlandığını açıkladı. Hatayspor'un ligden çekildiğini belirten Büyükekşi, Gaziantep FK'nın da çekilmek istemesi halinde haklarının baki kalacağını duyurdu.

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Öte yandan enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili de konuşan Büyükekşi, oyuncunun son durumunu açıkladı.

"SİYAHİ BİR KİŞİ ÇIKARILDI"

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Enkazdan siyahi birinin çıkarıldığını dile getiren TFF Başkanı, "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." ifadelerini kullandı.

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TANER SAVUT DA AYNI ENKAZDA

Christian Atsu'nun bulunduğu enkazda Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da yer alıyor ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

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