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Son dakika: TFF'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a cevap! 'Süper Lig'de play-off olacak mı?' sorusu için resmi açıklama geldi!

08.03.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanacak olan ilk maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli çalıştırıcı, kendisine gelen soru üzerine Spor Toto Süper Lig'de play-off sistemine de değinmişti. Jesus'un sözleri sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: TFF'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a cevap! 'Süper Lig'de play-off olacak mı?' sorusu için resmi açıklama geldi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kritik müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig için play-off sistemiyle alakalı soruya da yanıt vermişti.

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Deneyimli teknik adam, "Bugün Avrupa Ligi maçını konuşmak için buradayız. Ligi konuşmak için vaktimiz olacak. Şu an iki büyük takım yarışıyor. Geri kalanı için yorum yapmayacağım. Düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez." demişti.

BÜYÜKEKŞİ: "MÜMKÜN DEĞİL"

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Konu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den de açıklama geldi. Radyospor'a konuşan Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

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Büyükekşi'nin diğer sözleri şu şekilde;

"Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok"

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

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Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok" cevabını verdi.


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