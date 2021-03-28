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Son Dakika: TFF'den Türkiye-Letonya maçı için seyirci kararı

28.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Letonya arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacak.

Son Dakika: TFF'den Türkiye-Letonya maçı için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemesi maçında yüzde 15 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

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