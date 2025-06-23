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SON DAKİKA | TFF duyurdu! PFDK Başkanı dahil olmak üzere 3 kişi görevinden istifa etti: Yeni başkan belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Avukat Taha Çalık ve Raportör Üye Avukat Serhat Çetin görevlerinden istifa etti. Öte yandan, PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu.

SON DAKİKA | TFF duyurdu! PFDK Başkanı dahil olmak üzere 3 kişi görevinden istifa etti: Yeni başkan belli oldu
Begüm Özkaynak

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Avukat Taha Çalık ve Raportör Üye Avukat Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

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TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

YENİ BAŞKAN BAŞBUĞ PINARBAŞI OLDU

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

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Başkan PFDK istifa tff
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