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  4. Son dakika: TFF, EURO 2032 için stadyumları belirledi! Süper Lig'in iki devinin mabedi yok...

Son dakika: TFF, EURO 2032 için stadyumları belirledi! Süper Lig'in iki devinin mabedi yok...

30.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapma kararıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hem Türkiye hem de İtalya, EURO 2032'ye ev sahipliği için belirlediği şehir sayısını 5'e düşürdü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun turnuva için belirlediği aday stadyumlar ise belli oldu. Listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyumlarının yer almaması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapılacağını açıklamıştı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF ile İtalya Futbol Federasyonu, yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır." denilmişti.

"ÖNEMLİ KÖPRÜ OLACAK"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ortak adaylık başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün hem Türk hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa futbolu içinde yer alan dostluk ve iş birliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, benzer kültür ve köklü bir tarihin parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan iş birliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hem Türkiye hem de İtalya, EURO 2032'ye ev sahipliği için 10'ar şehir belirlemişti. Şimdi iki federasyon, bu sayıyı 5'er şehre düşürecek. UEFA'nın başvuruyu kabul etmesi halinde şehirlerin netleştirilmesi için 2026 yılına kadar süre olacak. (Fanatik)

İşte TFF'nin belirlediği stadyumlar...

NOT: Daha önce belirlenen 10 stattan 5'i şampiyona için seçilecek.

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