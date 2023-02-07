Son dakika: TFF, ligler için kararını açıkladı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu...

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş'ta olan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu liglerin ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Federasyondan depremlerin ardından ilk açıklama geldi ve profesyonel müsabakaların oynanacakları tarihler belli oldu.

TFF, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanması planlanan profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

"ERTELENEN MAÇLARIN TARİHLERİ"

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.