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Son dakika: TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık hakemliği bıraktı, iki hakem VAR'a geçti...

25.07.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Federasyon; Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıklarken, Ali Palabıyık'ın da görevini bıraktığını duyurdu. Ayrıca Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın VAR hakemi olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakem kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

ALİ PALABIYIK BIRAKTI

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Federasyon; Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyururken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın VAR hakemi olduğunu belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek.

Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır. 24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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1996 yılında hakemliğe başlayan; 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan hakemimiz Hüseyin Göçek ise Süper Lig'de 294 müsabakada görev aldı. Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR olarak atandı. 2008-2021 yılları arasında 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, 7 yıl boyunca UEFA'nın birinci kategorisinde yer aldı. 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA'nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda İlave Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Diğer taraftan; 1996 yılında hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de 128 müsabakaya hakem olarak atanan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yapmış, 57 karşılaşmaya da VAR olarak atanmıştır.

Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şuana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz."

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