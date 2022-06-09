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Son dakika: TFF, tek adayla seçime gidiyor! Yeni dönem başlıyor...

09.06.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in sürpriz istifası sonrasında Servet Yardımcı, geçici olarak göreve devam etmişti. TFF Başkanlığı için birçok ismin adı çıkmış ve herkes, yapılacak olan seçimi bekliyordu. 16 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde tek aday çıktı.

Son dakika: TFF, tek adayla seçime gidiyor! Yeni dönem başlıyor...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan seçim öncesi başkan adaylıklarını açıklamak için son gün bugündü. Saat 17.00'ye kadar dilekçelerini teslim etmek zorunda olan adayların süresi böylece sona erdi.

TEK ADAY

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Nihat Özdemir'in sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından birçok ismin adı başkanlık için anılmıştı. Mehmet Büyükekşi, TFF seçimine tek aday olarak girdi.

İDDİALI BİR YÖNETİM LİSTESİ

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Büyükekşi, Türk futbolunun yeni patronu olacak. Mehmet Büyükekşi'nin oldukça iddialı bir yönetim listesi hazırladığı öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİMLER

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Önümüzdeki hafta listesini kamuoyu ile paylaşması beklenen 61 yaşındaki futbol insanının bir FIFA hakemini, lig birliklerinden bir başkanı, TFF'nin eski yönetiminden 3-4 kişiyi ve geride kalan sezonda Süper Lig 'de başkanlık yapmış bir ismi listesine yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÇEBİ, AĞAOĞLU, GÜMÜŞDAĞ VE ALTINTOP

Daha önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un adı da başkanlık için anılmıştı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

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Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
B20 Yürütme Kurulu Üyesi
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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