Son dakika: Trabzonspor'a şampiyonluk aslında bu maç gelmiş! İşte o ilginç detay...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyon Trabzonspor oldu! Bordo - mavililer, tam 38 sezon sonra yeniden şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarını sevince boğdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Bordo - mavililer, karşılaşmanın 2-2 bitmesiyle beraber sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve büyük bir mutluluk yaşadı.

Peki Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren maçlar hangileriydi?

İŞTE SEZONUN EN KRİTİK ANLARI...

(4. HAFTA TRABZONSPOR-GALATASARAY)

Sezonun hemen başında evinde ağırladığı Galatasaray maçına oldukça kötü başlayıp 2-0 geriye düşen Trabzonspor, ilk yarının sonunda Cornelius ve ikinci yarıda Nwakaeme'nin golleriyle karşılaşmayı 2-2'ye getirdi ve müthiş bir geri dönüşe imza attı.

(6. HAFTA KONYASPOR-TRABZONSPOR)

Bütün sezon zirve takibini sürdüren Konyaspor'a karşı deplasmanda nispeten kötü bir oyun sergileyen ve üstüne de 10 kişi kalan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 1 puan alarak sezonun başında rakibine avantaj vermemiş oldu.

(8. HAFTA TRABZONSPOR-FENERBAHÇE)

Zorlu maça lider çıkan rakibine karşı 1-0'dan dönerek 3-1 mağlup etti ve lig sonuna kadar kimseye kaptırmayacağı liderliği eline aldı.

(11. HAFTA BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR)

Ligin en zor deplasmanlarından birinde Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor 90+6'da Andreas Cornelius'un attığı gol ile rakibini 2-1 mağlup etti ve İstanbul'da büyük sevinç yaşadı.

(15. HAFTA ANTALYASPOR-TRABZONSPOR)

Ligdeki ilk mağlubiyetini 15. haftada Antalyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Trabzonspor, bu karşılaşma sonrası motivasyonundan hiçbir şey kaybetmeyerek yoluna devam etti ve takımın mental açıdan da ne kadar güçlü olduğu ortaya serildi.

(17. HAFTA ALTAY-TRABZONSPOR)

Ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Altay'a karşı soyunma odasına 1-0 mağlup giren Trabzonspor, ikinci yarıda Danimarkalı forveti Andreas Cornelius'un golleri ile rakibini 2-1 mağlup etti ve golcü oyuncu, üzerindeki eleştirilerden kurtulmuş oldu.

(21. HAFTA TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR)

Ligin dirençli ekiplerinden Giresunspor'a karşı evinde 1-0 mağlup duruma düşen Trabzonspor'un önüne son dakikada maçı çevirme fırsatı geldi ancak Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, çalınan penaltıyı ve tekrarlanan penaltıyı üst üste kaçırınca her şampiyonlukta yaşanan nadir olumsuz anlardan biri yaşanmış oldu ve maç 1-1 sona erdi.

(22. HAFTA GALATASARAY-TRABZONSPOR)

haftada deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçın büyük bir bölümünde istediği şeyleri sahaya yansıtamayan Trabzonspor, 84'te Bakasetas ve 90'da Visca'nın ayağından gelen gollerle müthiş bir şekilde geri dönerek hem lige verdiği sağlam mesajı sürdürdü hem de yeni transfer Edin Visca'ya "hoş geldin" demiş oldu.

(24. HAFTA TRABZONSPOR-KONYASPOR)

Ligin zirveyi en yakından ilgilendiren maçlarından birinde rakibi Konyaspor'a şans vermeyen Trabzonspor, Edin Visca'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti ve zirvede tek başına kaldı.

(25. HAFTA ALANYASPOR-TRABZONSPOR)

Ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a karşı deplasmanda oldukça gösterişli bir galibiyet alan Trabzonspor maçın ilk yarısında attığı gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda en önemli galibiyetlerden birini aldı.

(27. HAFTA FENERBAHÇE-TRABZONSPOR)

Ligde zirveden uzaklaşmış rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda rahat bir maça çıkan Trabzonspor, rakibinin de 10 kişi kalması sonrası 1-0 öne geçti ancak karşılaşma Fenerbahçe'nin attığı gol ile 1-1 sona erdi Bu maçta Trabzonspor, elindeki galibiyeti kaçırsa da rakibini zirveye yaklaştırmamış oldu.

(29. HAFTA RİZESPOR-TRABZONSPOR)

Süper Lig'de 29. haftada Karadeniz derbisinde Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, rakibinin 3 penaltı kazandığı maçta 3-2 mağlup oldu ve ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu maçın ardından takım, son haftalara formsuz bir şekilde girdi ve belki de yaşanması gereken o 4 maçlık galibiyet hasreti başladı. Bu sürecin ardından takım mental açıdan daha da güçlü hale geldi.

(34. HAFTA ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR)

Ligde son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaparak rakiplerine "Acaba?" dedirten Trabzonspor, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Adana Demirspor'u kendi evinde flaş bir skorla 3-1 yenerek hem rakiplerine kendini hatırlattı hem de taraftarlarını bayram havasına soktu. Bu maçta Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. (Sporx)

