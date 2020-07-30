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SON DAKİKA | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçındaki hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

SON DAKİKA | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, dün akşam oynanan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" ve 29 Temmuz'da medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 29.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile 29.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FATİH DİNÇER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü GÖKTÜRK ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAFAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MESSIAS SILVA CARVALHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA AKBULUT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDURRAHİM DURSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERDİ TOKUL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MESUT KABAHASANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERKAN ÖZYILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH EMRE DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK SUBAŞI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi CAN KARYAĞDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü masörü RÜSTEM İLYAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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