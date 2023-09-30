Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçı sonrası ateş püskürdü! 'Terbiyesizlik!', 'Burası dingonun ahırı değil!', 'Herkes ayağını denk alacak!'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf bordo - mavililer oldu.

Sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan Trabzonspor'da Batista Mendy, 72. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Doğan, kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

İşte Trabzonspor Başkanı'nın sözleri;

"BURASI DİNGONUN AHIRI DEĞİL"

"Sahada yaşanan terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkes tedbirini alacak. Hakemler de Federasyonda. Kimsenin kimseyi tahrip etmeye hakkı yok. terbiyesizlik yapılmayacak."

"ÇIKIP AÇIKLASIN!"

"Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Çıkıp açıklasın. VAR'daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gidince nasıl rahat uyuyorsunuz?"

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

"Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak."

