Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Amatör futbolcu gibi..."

Son dakika: Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleye atılan gollerin yanı sıra Cyle Larin'in kırmızı kartı damga vuran anlardan oldu. Spor yazarları da 90 dakika boyunca temposu neredeyse hiç düşmeyen bu maçı köşelerinde değerlendirdiler...

İŞTE YAZARLARIN YORUMLARI...

"HER YÖNÜYLE KOMEDİ AMA GÜLDÜRMÜYOR"

MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: Beşiktaş Trabzonspor’un yapmak istediği ön alan baskısıyla başladı. Direkt kaleye gitmek istediler ama bazen bu hız ve çabukluk çabası aceleye dönüştü. Buna Batshuayi’nin hem ilk kontrolde hem de şut kalitesindeki sorun eklenince, istediklerini alamadılar. Olumlu olan Rıdvan ve Rosier’in hücumu ve orta sahayı tamamlamada doğru kaymaları yüksek dinamizmle yapabilmeleri oldu. 3 stoper de onlara yakın durarak, iç dış koridor değişimlerini iyi yaptı. Kanat bekine ve stopere geçişler iyiydi. Özellikle Welinton parlak bir oyun oynadı. Ama önde Alex için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu rolde daha fazla dinamizm şart. Trabzonspor baskıyı Djaniny’yi geri çekerek, pas istasyonu sayısını artırarak kırdı. Nwakaeme ve Visca çizgiye açıldı ama bu kez de önde çoğalmaları pek mümkün olmadı. Nwakeme’nin sakatlık sebebiyle çıkışı, 2 santrforluya yakın bir oyun yarattı ama Beşiktaş üçlüsünü zorlayamadılar. Ersin’in büyük hatasıyla gelen gol dışında Trabzonspor üretemedi. Bundan sonra hem de penaltı kaçırmalarına rağmen, Beşiktaş’ın ayakta kalışı ise takdirlik. İlk yarıdaki enerjiye rağmen oyundan düşmeyişleri de. Tabii Larin’in atılışı sonrası oyunu ev sahibi alıp topa sahip oldu. Üst düzey bir mücadele oldu. Kuralı bilmeyip endirekt vuruşu yanlış yerden attıran FIFA hakemi dışında. Bizde bu hakem işi her yönüyle komedi. Ama güldürmüyor.

"AMATÖR KALECİNİN YAPMAYACAĞI HATA"

AHMET ÇAKAR/SABAH: Beşiktaş kazanmayı hak etti ama Ersin'in bir amatör takımın kalecisinin yapmayacağı hatayla ilk golü yedi. Ardından siyah-beyazlılar penaltı kaçırdı, hemen sonra da Rosier ile beraberliği kurtardı. Uzun yıllardır Trabzonspor'un sahasında bu kadar iyi oynayan bir rakip görmemiştim. Fakat asıl mesele sahadaki hakem… MHK tarafından kovulanlar listesinde olmayan, bir FIFA hakemi… Üstelik üç hafta önce Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'yi atarak önemli bir hata yapmıştı. Dün akşam çaldığı çalmadığı, verdiği vermediği kartlardaki dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı. En büyük yanlışı da kural hatası… Nasıl bir penaltının, penaltı noktası üzerinden atılma zorunluluğu varsa ki, bu bir FIFA talimatıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun penaltı vuruşu belirlenmiş penaltı noktasından yapılır. Eğer altıpas dediğimiz kale sahası içinde bir çift vuruşluk hareket varsa kural emreder ki bu çift vuruş, kale sahası ön çizgisi üzerinden ihlale en yakın nokta üzerinden yapılır. Tıpkı penaltının penaltı noktası üzerinden yapılması talimatı gibi. Ama Zorbay Küçük, büyük bir kural hatasına imza atarak, çift vuruşu kale sahası yan çizgisinin auta en yakın noktasından yaptırdı. Kural hatası açık. Beşiktaş itiraz ederse ne olur bilmiyorum.

"EN BÜYÜK ADAY"

REHA KAPSAL/FOTOMAÇ: Trabzonspor'u bekleyen sıkıntı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle çıkmasıydı. Göreve başlaması takıma mutlaka yansıyacaktı. Geçtiğimiz haftalara göre disiplinli, yüksek konsantrasyonla mücadele eden, coşkulu bir oyun oynayacakları ortaya çıkmıştı. Yeni oyun dizilişleri 3-4- 2-1 şeklinde yer aldılar. Top ayağındayken 3-2-5'e döndüler. Orta sahadaki 4'lü yerleşimlerdeki iki kenar beki en önemli hücum silahlarıydı. Nitekim de özellikle Rosier'in kanadını doğru bir şekilde kullandılar. Cornelius'un goldeki koşusu çok değerliydi. Bunu orta sahadaki iki oyuncu da neredeyse hiç denemedi. Rakip savunmanın dengesi böylece bozulmadı. Bu da Trabzonspor'un pozisyon bulmasını olumsuz yönde etkiledi. Trabzonspor'un en zayıf savunma yönü olan sol kenardan aşırı yüklenmeyi fazlasıyla yapan Beşiktaş Rosier'le de golü buldu. Trabzonspor oyun alanları yaratamadığı gibi rakibini de hem enine hem boyuna fazla koşturamadı. Tempo yapamadı ve kaptırdığı bölgede hem baskı hem de derinlemesine savunma yapan Beşiktaş'a karşı oyun haritasını istenen seviyelere çizemedi. İki takım da yüksek tempolu oyunun karşılığı olarak hak ettikleri 1'er puanla sahadan ayrıldılar. Liderliğini ve puan farkını koruyan Trabzonspor, her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır.

"YİNE BÜYÜK MAÇTA YOKTU"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: Trabzon tempoya pasla karşılık veremedi. Visca yine bir büyük maçta yoktu. Beşiktaş net pozisyon bulamasa da bir sürü karambol topta kötü şutlarla skoru bulamadılar. 2. yarıda yine beklentimin aksine Beşiktaş yorulmadı. Ama bu kez Trabzon'da sahada Cornelius vardı. Vida'ya her pozisyonda üstünlük sağlayan Cornelius takımı pek de bir şey oynamazken hem Vida hem Ersin'in hatalarını golle sonuçlandırdı. Ghezzal, penaltı aldı skora eşitlik gelecekken Batshuayi penaltıyı da kaçırdı. Trabzon artık iyice coşması gereken dakikalarda yine bir şey oynamayınca Ghezzal yine müthiş bir iş yaptı ve takımın iyi olmayanlarından Rosier'e golü attırdı. Momentum Beşiktaş'a dönmüşken Larin, saçma bir hareketle kendini attırınca maç Beşiktaş için bitti. Uzatmalarla 16 dakikalık bölümde bir duran topta direkten dışarı çıkan Dorukhan kafası hariç bir şey olmayınca eşitlikle noktalandı maç. Trabzonspor yine bir büyük maçta domine edici oyun oynamadı. 4 Avrupa maçı artı totalde 6 büyük maç toplamda 10 zorluk derecesi yüksek maçta da iyi futbol oynayamadı Trabzonspor. Beşiktaş ise Ismael ile yeni bir sürece girdi. Beşiktaş taraftarının kendisini seveceğini düşünüyorum. Lakin ona uygun en az 5 oyuncu alınması lazım. Top artık Beşiktaş yönetiminde. Hakem Zorbay Küçük ev sahibi lehine maç yönetti. Bu da o statta o atmosferde normaldir.

"SEZONUN ÖZETİ GİBİYDİ"

FATİH DOĞAN/SABAH: Beşiktaş adına birnevi sezonun özeti gibiydi. Kendi evinde Trabzonspor'un bu sezon bu kadar zorlandığını düşünmüyorum. Neydi sezonun özeti; rakibe göre iyi oynayan, daha çok ceza alanına ve pozisyona giren Beşiktaş yine kazanamadı. 1- Batshuayi yine atamadı, bu sefer penaltıyı. 2- Hakemler sarı, kırmızı ve VAR müdahalelerinde Beşiktaş aleyhine yine hissedilir bir takdir hakkı kullanımı yaptı. İlk yarı verilemeyen kartları, VAR'da değerlendirmeye bile layık görmeyen Batshuayi-Puchacz pozisyonunu geçtim, Larin'in kırmızı kartında Siopis'in sarısına takıldım! Larin'in kırmızısı doğru karar ancak 5 metre formadan çeken Siopis'in, daha önce Alex'i atağa kalkarken arkadan çekip indirdiği pozisyon net sarı kartlıktı. Zorbay Küçük ilkini vermediği için Siopis'i oyunda tuttu ki sahanın en temaslı, en iyi oynayan oyuncusuydu. Puchacz-Batshuayi penaltı pozisyonu öncesinde, Batshuayi'nin çıkış pozisyonunda faul yapmış olabilir mi? Olabilir! Ama VAR çağırmadığı için onu da görme fırsatımız olmadı! Nwakaeme'nin yerine giren Cornelius'un attığı golde Ersin çıkarak doğru tercih yapmadı. Her iki takım da yüksek tempo ve heyecanlı oyun nedeniyle alkışı hak etti. Batshuai penaltıyı atsa 3 puanla dönmesi çok yakındı.

"İYİ SİNYALLER VERDİ"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: Beşiktaş'ın üçlü savunma oynaması maç öncesi kafamda deli sorular oluşturmuştu. Trabzonspor'un ön taraftaki hızlı ve teknik oyuncularına gün doğar diye düşünmüştüm. Maçın ilk dakikalarından itibaren soru işaretleri uçtu, gitti; Valerien İsmael, "Üçlü savunma uzmanıyım" diyordu ya hakikatten öyleymiş.

Sistemi hatasız uygulattı. Beşiktaş golden sonra beş dakika ciddi panik yaşasa da kısa sürede toparlanıp Rosier'le golü bulurken, Uğurcan'ın da bu golde hatası olduğunu söylemeliyim. İki takım da gerçekten büyük bir mücadele örneği sergilediler. Siopis, Dorukhan Trabzonspor'un en iyileriydi. Beşiktaş'ta, arkadaşlarına göre nispeten etkisiz olan Teixeira dışında kötü oyuncu yoktu. Siyah-beyazlı oyuncular bitiricilik noktasında biraz becerikli olsalar maçı kazanmaları işten bile değildi. Sonuç olarak, Trabzonspor zaten şampiyon, Beşiktaş ise kalan haftalar için iyi sinyaller verdi.

"HAMSIK OYNARSA SORUNLAR BİTER"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı. Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor'un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi. Beşiktaş'ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı. Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz. Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar. Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor, Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi bir görüntü veriyor. Bir de dersine iyi çalışmış. İlk yarıda Nwakaeme ile Trabzonspor 10 kişi oynadı. Trabzonspor orta alanı çok açık bıraktı. Sebebi de arkada oynayan oyuncuların fazla geri kaçmaları. Tabi defanstaki sakatlıklarının da bu olumsuz durumda büyük payı var. Bu tip maçlar zordur. Ghezzal ve Rosier dün gecenin iki iyisiydi. Trabzonspor oraya bir türlü önlem alamadı. Zaten golü de oradan yedi. Yalnız şu var; son dakikalarda oyuna giren Marek Hamsik bundan sonraki maçlarda oynarsa Trabzonspor için birçok sorun biter.

"BAZI ŞEYLERE ALIŞMAK ZAMAN ALIYOR"

CEMAL ERSEN/MİLLİYET: Kazanılması gereken bir maç mı idi? Bu koşullarda sonuç normal. Lakin, dikkate alın, İstanbullu rakiplere kaybetmedi bu takım! O yüzden şampiyonluk adayı. Güzel bir mücadale oldu, Beşiktaş yenilmedi, Trabzonspor hedefine bir adım daha yaklaştı. Bordo-mavili renkler gün sayıyor. Bu kulübün başarısı bazılarını rahatsız etse de; gerçek değişmeyecek. Siz ister 38, ister 13 yıl deyin, Trabzonspor Türk futbol tarihine damga vuruyor! Galiba bazı şeylere alışmak zaman alıyor!

"NASIL MOTİVASYON SAĞLADIYSA..."

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Ersin'in büyük hatası ile Cornelius Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş yine yüklenmeye devam etti. Kazanılan penaltıyı Batshuayi kaçırsa da hemen sonrasında Rosier sıfıra yakın pozisyondan beraberlik golünü attı. 1-1'den sonra oyun yine Beşiktaş'ın lehine gelişiyordu. Ama Larin kırmızı kart gördükten sonra Trabzonspor tek kale oynamaya başladı ve bir topları da direkten çıkınca maç berabere noktalandı. Beşiktaş'ın bu kadar kısa sürede dün geceki kondisyona ulaşması mümkün değil. Ama İsmael nasıl bir motivasyon sağladıysa futbolcuların hepsi sınırsız enerjilerini sahaya yansıttılar.

"TRİBÜNLERDE KABUL EDİLEMEZ SESSİZLİK!"

YUNUS EMRE SEL/FOTOMAÇ: Beşiktaş direnci, pas hızı ve baskısıyla Trabzonspor'un sol kanadındaki zafiyeti sonuna kadar kullandı. Nitekim önce penaltı, ardından da gol bu kanattan gelişen sayısız ataklar neticesinde geldi. Zorbay Küçük de maçın ruhunu okumaktan uzak kalan performansıyla maçı zaman zaman gerdi. Verdiği ve vermediği kartlarla oyunun akışına müdahaleleriyle vasat altı bir yönetim sergiledi. Siopis ve Larin arasındaki mücadelede verdiği kararlar doğru ama eksikti. Larin'in çıkışı sonrası Trabzonspor ön alanda biraz daha etkin gibi görünse de bu etkinlik verimliliğe dönüşemedi. Maçı muhteşem bir koreografiyle açan Trabzonspor tribünleri ise son dakikaları kabul edilemez bir sessizlikle geçirdi. Hatta tabiri caizse ses değil, bu defa sessizlik rekoru kırdılar. Maç sonunda Trabzonspor oyuncuları ve teknik ekibi sahada olanı sahada bırakmanın erdemini bir kere daha gösterdi tüm Türkiye'ye. İstanbul'da benzeri maçlarda istenen skoru elde edemeyen ev sahipleri maç sonunu hakem ve federasyon üstünde baskı kurmak adına gerginlikle gölgelerken, Trabzon'da bunun tam tersi bir görüntü vardı.

"ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ARTIYOR"

AKSAL YAVUZ/MİLLİYET: Trabzonsporlular, naftalin kokan Trabzonspor bayraklarını sandıklardan çıkarıp evlerinin balkonlarında, işyerlerinde ve caddelerde dalgalandırmaya, caddeleri gelin gibi süslemeye haftalar önce başlamıştı, her geçen gün de tempoyu artırıyorlar. Yıllardır sabırla, hasretle beklenen o hafta, o maç yaklaştıkça özlemleri, coşkuları, heyecanları daha da artıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, ilk yarı Trabzonspor çok etkisizdi. Sezonun, belki de yılın en kötü ilk yarısını izlettiler. Etkisiz olmalarının en büyük sebebi, Beşiktaşlı oyuncuların, bordo-mavili takımın pas bağlantılarını kesmesi, alan daraltarak oynamaları, her bölgede Trabzonsporlulara pres yapmalarıydı. Buna Avcı’nın öğrencilerinin yanlış pas tercihleri, bekleyerek oynamaları da eklenince, doğal olarak pozisyonlara giren siyah-beyazlı takım oldu. Kaptan Uğurcan, her zamanki gibi gününde olmasaydı, soyunma odasını mağlup gidebilirlerdi. Gününde olmayan Nwakaeme’nin yerine Cornelius’u alarak ikinci yarıya başladı Abdullah Avcı... Kuzeyin Kralı, takım arkadaşlarını ve tribünleri ateşleyen adam oldu dün gece; önce oyun dengelendi devamında gol geldi. Cornelius’un attığı gol, daha doğrusu rakip filelere yolladığı top, paraşütle indirilmiş gibi! Batshuayi’nin kaçırdığı penaltı, ardından Rosier’in iğne deliğinden attığı gol... Maçın en büyük kırılma anı, Larin’in oyundan atılmasıydı. Bir eksik oynayan Beşiktaş karşısında kalan bölümlerde Trabzonspor, pozisyonlara girmiş olsa da, uzatmalarda direkte patlayan topları onlar adına büyük şanssızlıktı. Özetle Trabzonspor iyi oynamadı ama şampiyonluk yolunda bir puan hiç yoktan iyidir. Ee yazın çok çalıştılar, kış ayında biriktirdikleri puanlardan harcamaya hakları var!

"BEŞİKTAŞ, İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ!"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Özellikle Ghezzal'ı izlerken büyük keyif aldım. Ghezzal'ı geçen sezonki ayarlarına dönmüş görmek eminim tüm Beşiktaşlıları çok mutlu etmiştir. Onu daha çok içerde kullanmak akıllıca bir işti. Kanatlarda Rosier ve Rıdvan ile oyun hamlesi yapma planı da sonuca yansıdı. İkisi de Ghezzal ile beraber günün en iyi oyuncuları olarak ön plana çıktılar. Josef takımı hem ön tarafa hem geriye doğru organize ederek orta alanda hep ayakta kaldı. Burası bu maçta çok önemliydi. Çünkü Trabzonspor'un muazzam bir orta sahası var. Beşiktaş burayı işlevsiz hale getirerek neredeyse maçın tamamında rakibini pozisyonsuz oynattı. İkinci yarının başında Trabzonspor, Cornelius'u oyuna alarak Beşiktaş'ın bu baskısını uzun toplarla kırmaya çalıştı. Bunda bir nebze başarılı olsa da istediklerinin tamamını alamadığını da çok net gördük. Sezonun Trabzonspor adına en önemli iki oyuncusu Nwakaeme ve Visca neredeyse oyunda hiç yoktu. Bütün bunların hepsi Beşiktaş'ın tüm maç boyunca uyguladığı baskı neticesiyle gerçekleşti.

"GELECEK İÇİN UMUTLANDIK"

SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: Trabzonspor kaleye giden ilk topunda Cornelius fizik üstünlüğünü kullanarak golü bulurken pozisyonda Vida ve Ersin'in ortaklaşa hatasını da not düşelim. HHH Beşiktaş yenik duruma düştükten sonra da hız kesmedi. Beraberlik golünde Ghezzal'ın Rosier'e attığı harika asisti tekrar tekrar izlemek gerek. Etkisiz Alex çıktıktan sonra Kenan'ın mücadelesi de şaşırtıcı ve alkışa değerdi. Yeni sistem Montero'ya çok yaramış gibi... Larin'in gördüğü kırmızı karta ne yazılır bilemiyorum. Belli ki Beşiktaş'ı kafasından silmiş. Özetle Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien İsmael'le güzel bir sınav verdi. İsmael 3-4-3 sistemiyle güzel günlerin tanıtım filmini dün Trabzon'da sundu. Beğendik ve gelecek için umutlandık. Ev sahibi ekip kazanmaya alışmış bir ekip. Dün özellikle Dorukhan ve Cornelius çok iyi oynadılar. Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlu olsun. Hak ettiler ve kazandılar. Karadeniz Fırtınası; umarım Avrupa'da alacağı sonuçlarla ülkemizi gururlandırır.

"İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM"

BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Trabzonspor emin adımlarla, hedefe gidiyor, karışanı - edeni yok! İlk yarıda Beşiktaş’ın yoğun baskısı altında kaldı, gedikler verdi, buna karşın en net pozisyonu 17’de Djaniny ile buldu. Tecrübeli futbolcunun ayağı kaydı, takımını da bir golden etti! Evet, Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Ismael, görücüye çıktı. Kuşkusuz bu tip kan değişimleri her takıma pozitif yansımalar yapar, bunu dün bir kez daha gördük. Valerian Ismael, belli ki 3-4-3 sistemini Kartal’a monte edecek, olabilir. Neticede bu sistem elinizin altındaki oyuncu grubuyla doğru orantılıdır. Eğer aksamıyor, skor tabelasına rakamsal anlamda olumlu yansımalar yapıyorsa bence hiç sakıncası yok. Tabi ki takımın oyununa da pozitif yansıyorsa tamam, tıpkı dünkü gibi... Tabi ki Trabzon’un da eksiği - gediği var, bu da Beşiktaş’ın işine yaramadı değil... Özellikle ilk yarıda Kartal, lidere yoğun bir baskı kurdu, topla oynama yüzdesini hep elinde tuttu. Ama bu özelliklerini golle taçlandıramadı malesef İkinci yarıda Avcı’nın Cornelius hamlesi 56’da golü de birlikte getirdi. Hüseyin’in asistinde Ersin’in hatasını iyi değerlendiren golcü futbolcu, bordo-mavili ekibi öne geçirdi. Ersin kardeş, o pozisyonu lütfen izle... Niye çıkıyorsun, ben anlamadım? Ancak bu gol, Kartal’ın hızını kesmeye yetmedi. 69’de Ghezzal’ın düşürülmesinden kazanılan penaltıyı Batshuayi kullandı, kaleciyi ters köşeye yatırdı, ama direğe takıldı! İki dakika sonra Rosier, sağdan indi, çaprazdan ve de dar açıdan skoru eşitledi. Larin efendi, sen nasıl profesyonelsin? Siopis’in o pozisyonda müthiş tahriki var, peki sen ona niye uyuyorsun, yüzüne tokat atıyorsun, kızarıyorsun, arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun! Ismael’in elbette elinde sihirli değnek yok, ancak Beşiktaş’ı uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar iştahlı ve de savaşcı gördüm.