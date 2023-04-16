SON DAKİKA: Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu! Derbide sürprizler var...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 29'uncu haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 29'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Salih, Maxim, Gedson, Ghezzal, Redmond, Aboubakar

VAR'DA METE KALKAVAN

Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Zorbay Küçük ve Ali Saygın Ögel görev yapacak.

BEŞİKTAŞ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor ise, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan Karadeniz ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Karşılaşmaya teknik direktör arayışları henüz sonuçlanmadığı için teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak Trabzonspor, yeni yönetim kurulu döneminde de galibiyetle tanışmak istiyor.

Bordo-mavililer, 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup oldu.

