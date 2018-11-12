Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Burak Yılmaz'ın menajerini acil olarak kulübe çağırdı. Burak Yılmaz, kadro dışı bırakılacak. (TRT Spor)
Trabzonspor yönetimi Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz’a 500 bin TL para cezası vermişti. Golcü futbolcu Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.
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