SPOR

Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 12:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı bırakılıyor. Trabzonspor yönetimi daha önce Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası vermişti.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Burak Yılmaz'ın menajerini acil olarak kulübe çağırdı. Burak Yılmaz, kadro dışı bırakılacak. (TRT Spor)

Trabzonspor yönetimi Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz’a 500 bin TL para cezası vermişti. Golcü futbolcu Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

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burak yılmaz Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
arda burak emre volkan bunlar türk futbolundan men edilmeliler
ADAMSIN
gel koçum sen ve tosun uçurursunuz kartalı...
Beter olsun.
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