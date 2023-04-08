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Son dakika: Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Sakatlıktan yeni dönmüştü, kendisini yere bıraktı...

08.04.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Bordo - mavililer, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna ikinci yarının başında dahil olan Edin Visca, 66. dakikada sakatlandı. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Sakatlıktan yeni dönmüştü, kendisini yere bıraktı...

Son dakika haberleri: Kasımpaşa ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini alan bordo - mavililerde bir de sakatlık şoku yaşandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

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Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan Edin Visca, 66. dakikada ayağını tutarak kendisini yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Sağlık görevlilerinin tedavisini tamamladığı Bosnalı futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi. Visca'nın yerine oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

BU SEZON 3. KEZ

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Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti.

33 MAÇ KAÇIRDI

Öte yandan Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklar nedeniyle toplamda 33 maç kaçırdı.

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