Son dakika: Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Sakatlıktan yeni dönmüştü, kendisini yere bıraktı...

Son dakika haberleri: Kasımpaşa ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini alan bordo - mavililerde bir de sakatlık şoku yaşandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan Edin Visca, 66. dakikada ayağını tutarak kendisini yere bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sağlık görevlilerinin tedavisini tamamladığı Bosnalı futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi. Visca'nın yerine oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

BU SEZON 3. KEZ

Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti.

33 MAÇ KAÇIRDI

Öte yandan Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklar nedeniyle toplamda 33 maç kaçırdı.

