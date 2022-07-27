SON DAKİKA: Trabzonspor'dan 2 'KAP' birden! Abdülkadir Parmak ve Yunus Mallı...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bordo-Mavili kulüp yaptığı KAP bildiriminde oyuncuya ödeyeceği fesih bedelini de duyurdu.

10 TAKSİT HALİNDE...

Karadeniz ekibi yaptığı KAP bildiriminde sözleşme feshine dair detayları da açıklarken, oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

AYRILIK DA DUYURULDU!

Bu açıklamanın ardından ise Trabzonspor'dan ikinci bir KAP bildirimi geldi... Bordo-mavili kulüp sözleşme feshinin ardından yaptığı açıklamada Abdülkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

# Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumu Abdülkadir Parmak, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye kiralanmıştır."



