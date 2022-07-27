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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan 2 'KAP' birden! Abdülkadir Parmak ve Yunus Mallı...

27.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda da bu şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Karadeniz ekibi Trabzonspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan kulüp bazı isimlerle de yollarını ayırırken, bordo-mavili kulüpten iki KAP haberi birden geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'dan 2 'KAP' birden! Abdülkadir Parmak ve Yunus Mallı...
Abdulkadir Parmak

Abdulkadir Parmak

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, uzun süredir kadroya girmekte zorlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bordo-Mavili kulüp yaptığı KAP bildiriminde oyuncuya ödeyeceği fesih bedelini de duyurdu.

10 TAKSİT HALİNDE...

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Karadeniz ekibi yaptığı KAP bildiriminde sözleşme feshine dair detayları da açıklarken, oyuncuya 10 taksit halinde 7 Milyon TL ödeneceği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

AYRILIK DA DUYURULDU!

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Bu açıklamanın ardından ise Trabzonspor'dan ikinci bir KAP bildirimi geldi... Bordo-mavili kulüp sözleşme feshinin ardından yaptığı açıklamada Abdülkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

# Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumu Abdülkadir Parmak, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye kiralanmıştır."


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