Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'da, Giresunspor ile oynanan mücadelede 31. dakikada kenar yönetimine işaret ederek "beni çıkarın" diyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.
Abdülkadir Ömür, bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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