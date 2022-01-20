SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

20.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu.

Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'da, Giresunspor ile oynanan mücadelede 31. dakikada kenar yönetimine işaret ederek "beni çıkarın" diyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.

Abdülkadir Ömür, bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılarSon dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Son dakika: Galatasaray'da Torrent'in listesi ortaya çıktı! İşte gidecek futbolcular

Son dakika: Galatasaray'da Torrent'in listesi ortaya çıktı! İşte gidecek futbolcular

Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar

Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar

Yönetim masadan kalktı! Yıldız futbolculara veda

Yönetim masadan kalktı! Yıldız futbolculara veda

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.