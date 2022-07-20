Son dakika: Trabzonspor'dan ayrılan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Son dakika haberleri: Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin geleceği büyük merak konusu olmuştu. Gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nwakaeme, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

ÜÇ BÜYÜKLER İLGİLENMEMİŞTİ

Menajerinin kulüpten istekleri nedeniyle bordo - mavili takıma veda eden Anthony Nwakaeme, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilse de takımlar oyuncuyla ilgilenmemişti.

BOŞTA KALMIŞTI

Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri reddeden Nwakaeme, boşta kalmış ve herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamıştı.

ACUN ILICALI İSTİYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından 33 yaşındaki yıldızı da kadroda görmek istediği belirtildi.

OLUMLU KARŞILADI

İngiliz basınının haberine göre; Anthony Nwakaeme, Hull City'den gelen teklifi olumlu karşıladı ve düşünmek için süre istedi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçta görev yapan Nwakaeme, 15 gol - 11 asistlik bir performans sergilemişti.

