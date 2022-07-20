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  4. Son dakika: Trabzonspor'dan ayrılan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor'dan ayrılan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

20.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da elde edilen zaferde başrol oynayan Anthony Nwakaeme, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte bordo - mavili ekipten ayrılmıştı. Menajerinin bordo - mavili yönetimden istekleri sonrasında yolların ayrıldığı Nwakaeme'nin adı Fenerbahçe ile anılmış, transfer için Galatasaray ile temas kurulmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Son dakika: Trabzonspor'dan ayrılan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Son dakika haberleri: Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin geleceği büyük merak konusu olmuştu. Gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nwakaeme, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

ÜÇ BÜYÜKLER İLGİLENMEMİŞTİ

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Menajerinin kulüpten istekleri nedeniyle bordo - mavili takıma veda eden Anthony Nwakaeme, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilse de takımlar oyuncuyla ilgilenmemişti.

BOŞTA KALMIŞTI

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Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri reddeden Nwakaeme, boşta kalmış ve herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamıştı.

ACUN ILICALI İSTİYOR

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in ardından 33 yaşındaki yıldızı da kadroda görmek istediği belirtildi.

OLUMLU KARŞILADI

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İngiliz basınının haberine göre; Anthony Nwakaeme, Hull City'den gelen teklifi olumlu karşıladı ve düşünmek için süre istedi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçta görev yapan Nwakaeme, 15 gol - 11 asistlik bir performans sergilemişti.

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