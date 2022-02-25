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Son dakika: Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Şampiyonluk ateşi yandı...

25.02.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ligin 2. sırasında yer alan Konyaspor'a 14 puan fark atan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Bu maçı da kazanıp farkı iyiden iyiye açmak isteyen bordo-mavililer karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor farkı 1'e indirdi. İlerleyen dakikalarda skor 2-2 oldu. Maçın devamında müthiş bir tempo vardı ve Trabzonspor son dakikada penaltıdan attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Son dakika: Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Şampiyonluk ateşi yandı...

Trabzonspor'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27’nci haftasında 63 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 38 puanla ligin 9’uncu sırasındaki Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor’un Yukatel Kayserispor maçına bordo mavili taraftarların ilgisi büyük oldu. Stadyumun tamamının dolu olduğu maç 3-2'lik Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

KAYSERİ'NİN BİNİNCİ GOLÜNÜ ATTI

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Trabzonspor karşısında sahaya çıkan Yulatel Kayserispor’da bininci gol heyecanı yaşanıyordu. Süper Lig’de bugüne kadar oynanan müsabakalarda 999 golü bulunan sarı kırmızılı ekibin oyuncuları bininci golü atmak için sahadaydı. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında topu ağlara gönderen Mario Gavranovic tarihe geçti.

MAME THIAM 2-0 YAPTI

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Thiam 45'inci dakikada şık bir kafa vuruşuyla Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı. Kayserispor deplasmanda 2-0 öne geçti.

VISCA FARKI 1'E İNDİRDİ

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Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor'da tıop Visca'nın önüne düştü. Boşnak futbolcu düzgün şutuyla ağları sarstı. Skor 2-1 oldu.

DJANINY 2-2 YAPTI

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İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da 59. dakikada Djaniny durumu 2-2'ye getiren golü attı.

90+5'TE PENALTI KAZANDI

Trabzonspor, 90+5'te penaltı kazandı. Nwakaeme topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor maçı 3-2 kazandı.

50’NCİ KARŞILAŞMA

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Ligin ilk yarısında 8’inci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaşması bordo mavililerin 2-1’lik zaferiyle sonuçlanmıştı. Bugün 50’nci kez karşılaşan ekipler arasında geçmişte oynanan maçlarda bordo mavililer 30 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAKATLAR VE EKSİKLER

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdaki sakatlıklar nedeniyle Yukatel Kayserispor karşısında kadroda zorunlu değişiklik yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı için özel tedavi programı uygulanan Marek Hamsik ile sakatlıkları devam eden İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Salih Kavrazlı Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren ve dün çekilen MR sonucunda kalça kasında kanama olduğu belirlenen Dorukhan Toköz de takımını yalnız bıraktı. Bordo mavililerde U19 Milli Takım kampında olan genç transferlerden Taha Altıkardeş de kadroda yer almayan oyunculardan oldu. Trabzonspor’da Covid-19’u atlatan Abdülkadir Ömür bugünkü karşılaşmada forma giyerken Denswil ise yedek kulübesinde yer aldı.

KAYSERİSPOR FARKLI 11'LE SAHADA

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Misafir ekip Yukatel Kaysersipor da geçen hafta oynanan ve 2-1 galip geldiği GZT Giresunspor maçından farklı 11 ile sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte Covid-19’a yakalanan kaleci Bilal Bayezit kadrodan çıkarılırken yerine Silviu Lung kaleyi korudu. Yukatel Kayserispor’da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan da forma giyemeyen oyuncular arasında yer aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın takımında ayrıca kırmzıı kart cezası nedeniyle Uğur Demirok ve sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor karşılaşmasında forma giymedi.

PARMAK ESKİ TAKIMINA KARŞI

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Trabzonspor’dan devre arasında Yukatel Kayserispor’a transfer olan Abdülkadir Parmak, bugünkü karşılaşmada eski takımına karşı forma giydi. Trabzonspor’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Abdülkadir Parmak bugünkü karşılaşmada Kayserispor’un ilk 11’inde yer aldı.

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