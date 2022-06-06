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Son dakika: Trabzonspor'dan taraftarlarına şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı...

06.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, gerçekleştirilecek olan transferlere yönelmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek ve adından söz ettirmek isteyen bordo - mavililerde gündeme flaş bir isim geldi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü...

Son dakika: Trabzonspor'dan taraftarlarına şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı...
Edinson Cavani

Edinson Cavani

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo - mavili taraftarlar, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini bekledikleri takımlarının yapacakları transferlere odaklandı.

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YİNE AYNI PLAN

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Geride bıraktığımız sezonda rakiplerine oranla daha iyi bir performans sergileyen ve transferleri sezon başı kampından önce tamamlayan bordo - mavililer yine aynı planı uygulamak istiyor.

GELECEK İSİMLER MERAK EDİLİYOR

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Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yanı sıra ekibe katılacak olan futbolcular da merak ediliyor.

EDINSON CAVANI BOMBASI

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Taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek isteyen bordo - mavili yönetimin, Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani için harekete geçtiği öğrenildi.

TEMASA GEÇİLDİ

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TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Uruguaylı yıldızın menajerleriyle temasa geçti ve oyuncunun taleplerini sordu.

DURUMUNA BAKILACAK

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Golcü futbolcunun isteklerini değerlendirecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın duruma göre transferi gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Kariyerinde tam 614 resmi maça çıkan Cavani, 360 gol - 72 asistlik bir performans sergileyerek dünya futbolunda adından söz ettirdi.

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