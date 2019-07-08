SON DAKİKA! Trabzonspor, Donis Avdijaj ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avdijaj ilk sezonda 274 bin euro kazanacak. Opsiyon kullanılırsa 20/21 sezonu için 375bin euro, 21/22 ve 22/23 sezonları için ise 500bin euro yıllık ücret ödenecek.

Trabzonspor'un KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklama şu şekilde;





