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SON DAKİKA! Trabzonspor, Donis Avdijaj ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.07.2019 20:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

SON DAKİKA! Trabzonspor, Donis Avdijaj ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Avdijaj ilk sezonda 274 bin euro kazanacak. Opsiyon kullanılırsa 20/21 sezonu için 375bin euro, 21/22 ve 22/23 sezonları için ise 500bin euro yıllık ücret ödenecek.

Trabzonspor'un KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklama şu şekilde;

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