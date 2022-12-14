Son dakika: 'Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için ücretsiz izlenecek' iddiası! beIN Sports'tan dev derbi için flaş hamle mi geliyor?

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale doğru yaklaşılırken, futbolseverler bir yandan da liglerde sezonun geri kalan kısmını düşünmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken, sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırlayacağı kritik maç öncesinde yayıncı kuruluştan flaş bir hamlenin geleceği iddia edildi.

"UYGULAMANIN ADI DEĞİŞİYOR"

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un internet üzerinden canlı maç izleme imkanının sunulduğu beIN Connect uygulamasının adını TOB olarak değiştireceği iddia edildi.

"DEV MAÇ ÜCRETSİZ İZLENCEK" İDDİASI

Bu gelişmeyle birlikte futbolseverlere uygulamanın deneyimini sunmak için Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği karşılaşmanın ücretsiz olarak yayınlanacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin beIN Sports'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dev maç, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. (61 Saat)

