Son dakika: Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız olarak geçen Trabzonspor'da tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Karadeniz ekibi, Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Bu açıklamanın ardından bir KAP bildirimi daha yapan bordo-mavili kulüp, "Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir. Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir." bildiriminde bulundu.
Bordo-mavili kulüp, Faslı oyucuya ödeyeceği maaşı da açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
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