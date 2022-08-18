Son dakika: Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız olarak geçen Trabzonspor'da tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Karadeniz ekibi, Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi transferi için resmi bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lahtimi için transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

"Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Bu açıklamanın ardından bir KAP bildirimi daha yapan bordo-mavili kulüp, "Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir. Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir." bildiriminde bulundu.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Bordo-mavili kulüp, Faslı oyucuya ödeyeceği maaşı da açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.



