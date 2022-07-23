SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor - Torino maçı oynanırken sosyal medyada tepki! "Çok korkutucu..."

Son dakika: Trabzonspor - Torino maçı oynanırken sosyal medyada tepki! "Çok korkutucu..."

23.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsanmında üçüncü hazırlık maçına Torino karşısında çıktı. Bordo - mavili ekibin yeni transferlerinin de forma giydiği müsabakanın ilk yarısında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor'un 2 dakika içinde 2 gol birden yemesinin ardından taraftarlardan tepki geldi.

Son dakika: Trabzonspor - Torino maçı oynanırken sosyal medyada tepki! "Çok korkutucu..."

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Torino ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alan bordo - mavililerin Torino karşısındaki performansı taraftarların tepkisini çekti.

ART ARDA İKİ GOL

FYSmEnfWYAAFDag

Trabzonspor, Torino ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 20. ve 22. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ

FYRfFYDXEAAs0Wu

Torino adına iki golü de atan isim Radonjic olurken, bordo - mavili taraftarlar kaptan Uğurcan Çakır ve takımın performansına eleştiride bulundu.

İKİ GOLDE DE HATA

FYRbSk7WAAEr2JB

Torino'nun attığı ilk golde kaleci Uğurcan Çakır'ın topu elinden kaçırması, ikinci golde ise savunmanın hataları sonrası taraftarlardan sosyal medyada tepki geldi.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI;

Screenshot_22

Screenshot_23

Screenshot_25

Screenshot_26

Screenshot_27

Screenshot_28

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor çok tatsız! Torino'dan 3-0'lık galibiyet...Trabzonspor çok tatsız! Torino'dan 3-0'lık galibiyet...
Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''
Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı!Florian Grillitsch'in berberi transferi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

Gerçek ortaya çıktı! Gheorghe Hagi açıkladı

Gerçek ortaya çıktı! Gheorghe Hagi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.