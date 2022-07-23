Son dakika: Trabzonspor - Torino maçı oynanırken sosyal medyada tepki! "Çok korkutucu..."

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Torino ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alan bordo - mavililerin Torino karşısındaki performansı taraftarların tepkisini çekti.

ART ARDA İKİ GOL

Trabzonspor, Torino ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 20. ve 22. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ

Torino adına iki golü de atan isim Radonjic olurken, bordo - mavili taraftarlar kaptan Uğurcan Çakır ve takımın performansına eleştiride bulundu.

İKİ GOLDE DE HATA

Torino'nun attığı ilk golde kaleci Uğurcan Çakır'ın topu elinden kaçırması, ikinci golde ise savunmanın hataları sonrası taraftarlardan sosyal medyada tepki geldi.

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