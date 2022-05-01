Son dakika: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür! İsmail Köybaşı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu, bitime üç hafta kala Trabzonspor oldu. 35. haftada Antalyaspor'u ağırlayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan bordo - mavililer, mutlu sona ulaşarak taraftarlarını sevince boğdu.

Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin birçok şehrinde coşkuyla kutlandı.

ŞEHİR TURU

2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında şampiyonluğu garantileyen ve uzun süre stadyumda kalan futbolcular daha sonra şehir turu attılar.

CANLI YAYINDA KÜFÜR

Takım otobüsünün içerisinden canlı yayın açan Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın yayınına ise Fenerbahçe'ye edilen küfür damga vurdu.

"İSMAİL KÖYBAŞI..."

Bordo - mavili futbolcular, daha önce Fenerbahçe'de oynamış İsmail Köybaşı'nın da isminin yer aldığı tezahüratla sarı - lacivertlilere sinkaflı sözler kullandılar.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Videoda yer alan ve oldukça keyifli gözüken Köybaşı, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'nin taraftarları tarafından büyük tepki gördü.

