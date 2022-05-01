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Son dakika: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür! İsmail Köybaşı...

01.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 38 sezon sonra yeniden şampiyonluğunu ilan etti. Bordo - mavililerin şampiyonluk ipini göğüslemesi Türkiye'nin dört bir yanında kutlanırken, Trabzonsporlu futbolcular da bu coşkuya maç sonrasında eşlik ettiler. Ancak takım otobüsünde yapılan bir tezahürat, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu, bitime üç hafta kala Trabzonspor oldu. 35. haftada Antalyaspor'u ağırlayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan bordo - mavililer, mutlu sona ulaşarak taraftarlarını sevince boğdu.

Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin birçok şehrinde coşkuyla kutlandı.

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ŞEHİR TURU

2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında şampiyonluğu garantileyen ve uzun süre stadyumda kalan futbolcular daha sonra şehir turu attılar.

CANLI YAYINDA KÜFÜR

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Takım otobüsünün içerisinden canlı yayın açan Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın yayınına ise Fenerbahçe'ye edilen küfür damga vurdu.

"İSMAİL KÖYBAŞI..."

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Bordo - mavili futbolcular, daha önce Fenerbahçe'de oynamış İsmail Köybaşı'nın da isminin yer aldığı tezahüratla sarı - lacivertlilere sinkaflı sözler kullandılar.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Videoda yer alan ve oldukça keyifli gözüken Köybaşı, daha önce formasını giydiği Fenerbahçe'nin taraftarları tarafından büyük tepki gördü.

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