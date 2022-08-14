SON DAKİKA: Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'nın geliş saati belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan son şampiyon Trabzonspor, kadro mühendisliği anlamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Bordo-mavili ekip son olarak Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

AĞAOĞLU İLE GELİYOR

A Spor'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerce transferi bitirmek adına İspanya'nın Sevilla kentine giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Haberde, 31 yaşındaki oyuncuyu taşıyan özel uçağın bugün saat 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edeceği ve saat 16.30 gibi Trabzon'da olacağı belirtildi. Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı.

"ŞAMPİYON YAPAR"

Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan bu transfer bordo-mavili taraftarları da oldukça heyecanlandırırken bazı taraftarlar "Bartra bizi şampiyon yapar" paylaşımlarında bulundu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü. Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.



