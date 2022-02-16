SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika transfer haberi: 37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor! Bayern Münih...

Son dakika transfer haberi: 37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor! Bayern Münih...

16.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun talipleri bitmiyor... 37 yaşına gelmesine rağmen hala üst düzey performans sergileyen Ronaldo'yu bu kez başka bir dünya devi istiyor. Almanya'nın en büyük takımı olarak gösterilen Bayern Münih'in Ronaldo'ya talip olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: 37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor! Bayern Münih...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika transfer haberi: Juventus'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United ile sözleşme imzalamıştı. Takımın gidişatından memnun olmayan ve yarışmacı bir takıma transfer olmak isteyen Ronaldo'nun talipleri her geçen gün artıyor. İlerleyen yaşına rağmen formunda bir kayıp yaşamayan dünya yıldızına Bayern Münih talip oldu.

3 TAKIM TALİP AMA EN CİDDİSİ BAYERN MUNIH...

248d6fe4ebc543ecb39bcc33ae8ebd17

Ronaldo'nun ayrılmaya karar vermesi halinde talipleri sıraya şimdiden girmiş durumda... Sezon sonunda Mbappe'yi büyük olasılıkla elinde tutamayacak olan Paris Saint-Germain Ronaldo'ya kancayı taktı. Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda buluşturma projesi içinde olan Fransızlar yıldız futbolcuyu istese de Ronaldo'nun PSG'ye sıcak olmadığı gelen bilgiler arasında. Kendisini isteyen 3 takım içinde en büyük favori Bayern Münih olarak gözüküyor.

ROMA DA İSTİYOR! JOSE MOURINHO FAKTÖRÜ...

cristiano-ronaldo-ap-1652167

Ronaldo'ya bir diğer talip olan takım da Roma... İtalyan devinin başında eski hocası Jose Mourinho bulunuyor. Ronaldo'nun takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde İtalyan kulübünün teklif yapacağı öğrenildi. Bayern Münih'in ise bu iki takımın yanında en yüksek teklifi yapacağı ve Ronaldo'nun menajeriyle direkt olarak temasa geçeceği öğrenildi. Bu sezon Manchester United ile 28 resmi maça çıkan Portekizli forvet, 15 gol atıp 3 de asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Emeklilik kararı mı aldı?Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Emeklilik kararı mı aldı?
Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturduBu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu
Terim'in damadından Torrent'e veryansın!Terim'in damadından Torrent'e veryansın!
Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo Manchester United Roma son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Sosyal medya alev aldı...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor!

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.