Son dakika transfer haberi: 37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor! Bayern Münih...

Son dakika transfer haberi: Juventus'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United ile sözleşme imzalamıştı. Takımın gidişatından memnun olmayan ve yarışmacı bir takıma transfer olmak isteyen Ronaldo'nun talipleri her geçen gün artıyor. İlerleyen yaşına rağmen formunda bir kayıp yaşamayan dünya yıldızına Bayern Münih talip oldu.

3 TAKIM TALİP AMA EN CİDDİSİ BAYERN MUNIH...

Ronaldo'nun ayrılmaya karar vermesi halinde talipleri sıraya şimdiden girmiş durumda... Sezon sonunda Mbappe'yi büyük olasılıkla elinde tutamayacak olan Paris Saint-Germain Ronaldo'ya kancayı taktı. Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda buluşturma projesi içinde olan Fransızlar yıldız futbolcuyu istese de Ronaldo'nun PSG'ye sıcak olmadığı gelen bilgiler arasında. Kendisini isteyen 3 takım içinde en büyük favori Bayern Münih olarak gözüküyor.

ROMA DA İSTİYOR! JOSE MOURINHO FAKTÖRÜ...

Ronaldo'ya bir diğer talip olan takım da Roma... İtalyan devinin başında eski hocası Jose Mourinho bulunuyor. Ronaldo'nun takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde İtalyan kulübünün teklif yapacağı öğrenildi. Bayern Münih'in ise bu iki takımın yanında en yüksek teklifi yapacağı ve Ronaldo'nun menajeriyle direkt olarak temasa geçeceği öğrenildi. Bu sezon Manchester United ile 28 resmi maça çıkan Portekizli forvet, 15 gol atıp 3 de asist yaptı.



