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Son dakika transfer haberi: Galatasaray masada! Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

01.08.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok ismi kadrosuna katarken Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transfer hamleleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Öte yandan yurt dışından da Süper Lig için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray masada! Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok yeni isim ile anlaşma sağlarken Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları takviyelerle isimlerinden en çok söz ettiren ekiplerin başında geliyor.

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski'yi kadrosuna katarken, Galatasaray Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

İTALYANLAR DUYURDU!

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Bu hamlelerin ardından da çalışmalarına hız kesmeden devam eden iki ekipten Galatasaray için İtalya'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de oldukça yakından ilgilendiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ANLAŞMA TAMAM!

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Torreira için Arsenal kulübüyle görüşmelere başladığını duyuran gazeteci, oyuncunun menajeri Pablo Bentancur'un 3+1 yıllık sözleşmeye oldukça sıcak baktığı ve büyük oranda anlaşma sağlandığını kaydetti.

ARDA GÜLER ARSENAL'A

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Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Torreira'yı yeni sezonda kadroda düşünmeyen Arsenal, bu transferin gerçekleşmesiyle orta sahaya yeni bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Arteta'nın yönetime sunduğu 5 kişilik transfer listesinde ismi bulunan Arda Güler transferinde sürecin Torreira'nın Galatasaray'a gelmesiyle birlikte hızlanması beklenirken, Sarı-Lacivertli bazı taraftarların genç yıldız Arda Güler'in kadroda kalmasını istediğinden dolayı 'Lütfen Torreira'yı almayın' paylaşımlarında bulunduğu görüldü.


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